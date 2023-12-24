UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Пережили і це головне". У будинок відомої акторки влучили уламки ворожого "шахеда" (фото)

Ольга Атанасова (фото: instagram.com/ananasova_olya)
Автор: Іванна Пашкевич

У ніч проти 22 грудня війська РФ атакували Київ безпілотниками. Уламки збитого "шахеда" впали на багатоповерховий будинок у Солом’янському районі, які спричинили пожежу на верхніх поверхах. Як виявилось, у цьому будинку мешкає українська акторка Ольга Атанасова разом зі своєю донькою.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Що відомо

З’ясувалось, що квартира Ольги Атанасової знаходиться декількома поверхами нижче від того місця, куди влучили уламки.

"Багато разів було дуже близько, але не так як вчора. Мій дім. Дякую, що живі і цілі. Дякую друзі, що підтримали", - підписала зірка світлини, які зробила біля пошкодженого будинку.

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки ворожого шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Після повномасштабного вторгнення РФ знаменитість разом із донькою виїхала до Німеччини. Однак згодом вони повернулася на батьківщину.

Фоловери поцікавились у неї, чи планує акторка після пережитого повертатися за кордон.

"Попри всі обставини. Моє місце тут. Моя робота тут. Я щаслива тут навіть за таких незвичайних обставин", - відповіла артистка.  

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки ворожого шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Також Ольга розповіла, як все це жахіття перенесла Адель.

"Вона вся в мене. Лягли спати о четвертій ранку, о шостій - пішла до школи", - поділилася Атанасова. 

У будинок Ольги Атанасової влучили уламки ворожого шахеда (фото: instagram.com/ananasova_olya)

Нагадаємо, у будинку, в який влучили уламки ворожого БпЛА, також мешкає відомий український телеведучий Андрій Ковальський.

Його квартиру знищив дрон і тепер сім'я потребує допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониОльга Атанасовазвезды шоу-бизнесаВійна Росії проти України