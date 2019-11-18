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Чверть бюджету: стало відомо, на що українці витрачають найбільше

STYLERЖиття    18.11.2019 - 15:01
Чверть бюджету: стало відомо, на що українці витрачають найбільше
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Українці дуже багато витрачають на продукти харчування

В Україні продовжують змінюватися ціни на різні продукти харчування з соціального кошика. При цьому деякі пункти з переліку дешевшають, а дещо різко злітає в ціні. Нещодавно Держстат опублікував статистику, розповівши, у скільки одній сім'ї обходяться щомісяця продукти.

Так, згідно з даними, щомісяця українська родина залишає на ринках і в продуктових магазинах близько 4000 грн на необхідні продукти.

На які продукти украинці витрачають найбільше грошей

Найбільш витратна "стаття" переліку - це м'ясо та м'ясні вироби. На них витрачається майже чверть із зазначеної суми.

На другому місці хліб та "хлібні продукти" (15%).

Третє місце за сиром, яйцями і молоком (12%).

На четвертій позиції - овочі, серед яких необхідна для кожного українця картопля (близько 10%).

А ось на традиційне сало українці витрачають менше двох відсотків. Не в пошані і риба, на придбання якої йде майже 6%.

Чверть бюджету: стало відомо, на що українці витрачають найбільше

Витрати українців на продукти (скрін: ukrstat.gov.ua)

Варто нагадати, що рекордсменом 2019 року стала картопля, яка подорожчала у вересні більше, ніж у два рази. А ось цибуля, яка ставила рекорди навесні, значно скинула в ціні. В жовтні майже на третину "злетіла" гречка, що пов'язано з малими площами посіву і дефіцитом крупи.

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