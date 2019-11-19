Водіїв каратимуть за перевезення дітей без автокрісла: названа сума штрафів

Водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла (колаж: РБК-Україна)

В Україні набув чинності закон про покарання за перевезення дітей без автокрісла

В Україні 19 листопада набув чинності законопроект № 1150 про адміністративну відповідальність за перевезення дітей без автокрісел. При цьому каратимуть не лише батьків, але і служби таксі, які візьмуться везти юних пасажирів. Яка буде сума штрафу, до якого віку потрібно використовувати автокрісла, і як бути з перевезеннями в таксі - в матеріалі Styler.

Нова постанова, яку 29 жовтня підтримали народні депутати 332 голосами, набула чинності 19 листопада. Статтю 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнили двома частинами про перше і повторне порушення закону.

Скільки доведеться заплатити за порушення

Тепер за перше таке порушення передбачається штраф в 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 грн). А за друге - водій заплатить вже 850 грн.

Водіїв почнуть штрафувати за перевезення дітей без автокрісла (фото: pixnio.com)

Варто відзначити, що згідно з законопроектом, діти до 12 років (або до 145 см) повинні перевозитися в спеціальних автокріслах. При цьому існує п'ять вікових категорій крісел, вартість яких варіюється від 2 до 7 тисяч гривень.

Як бути з таксистами

Штраф повинен платити водій, який взявся перевозити дитину без спеціального пристрою.

Як розповіли Styler в популярній службі таксі, перевізник не буде нести відповідальність за порушення ПДР. А фінансова відповідальність ляже лише на водія таксі, який взявся перевозити дітей з порушеннями.

Згідно з правилами компанії, водій, який приїхав на виклик, зобов'язаний відмовитися брати таких пасажирів.

Також нам розповіли, що в компанії розглядається варіант додаткової послуги "водій з автокріслом", яка буде коштувати дорожче звичайного пасажироперевезення.

Поки ж у батьків, яким треба терміново їхати з дітьми, є два варіанти: купити автокрісло і брати його з собою або вказувати при пошуку автомобіля коментар: "потрібно автокрісло" (а такі авто, на жаль, поки одиничні).