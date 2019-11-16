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В Україні істотно змінився індекс борщу: що відбувається з цінами

STYLERЖиття    16.11.2019 - 09:33
В Україні істотно змінився індекс борщу: що відбувається з цінами
Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Ціни на соціальні продукти в Україні змінюються в протилежних напрямках

Ціни на продукти в Україні продовжують змінюватись. В той час, як ряд важливих соціальних продуктів останнім часом подорожчав, деякі "скинули вартість". Наприклад, гречка подорожчала майже на третину, яйця - на 10%, а вартість молочних продуктів зростає повільно, але впевнено.

А ось головний український показник - "індекс борщу" приємно здивував українців за останні пару місяців, пише Сегодня.

За підрахунками фахівців, вартість каструлі українського борщу ємністю п'ять літрів два місяці тому становила 153 грн.

В Україні істотно змінився індекс борщу: що відбувається з цінами

Ціни на продукти в Україні (колаж: РБК-Україна)

Індекс борщу в листопаді

Картопля. В порівнянні з вересневим злетом через шалений ажіотаж ціна коренеплоду знизилася. За кілограм "борщового сорту" Адретта і Біла роса просять 18 грн.

Цибуля і морква. Кілограм необхідних для страви овочів можна купити за 5 грн. Якщо згадати весняні ціни на цибулю, то така вартість "смішна".

Капуста також подешевшала з вересня. За неї просять 8 грн.

Помідори. Ціна на літній овоч традиційно висока в листопаді - близько 30-35 грн.

М'ясо. Цей пункт безперечно найдорожчий у переліку. Кілограм свинячих ребер на продуктовому ринку можна знайти за 85 гривень.

Таким чином каструля борщу в листопаді обійдеться українцям на 15 грн дешевше, ніж в листопаді.

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