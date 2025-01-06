Победительница "Холостяка" засветилась в свадебном платье

Победительница 13-го сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень, которая на днях намекнула на свадьбу с Тереном и назвала "красивую" дату , показала свадебное платье, которое ей понравилось.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Telegram-канал .

Она поделилась со своими фолловерами подробностями, как выбирала платье на пост-шоу. Но платье, которое ей больше всего понравилось и идеально село на нее, оказалось свадебным.

На фото Белень позирует в платье прямого кроя с корсетом, открытыми плечами, красивой зоной декольте и без рукавов. Верхний слой наряда состоит из сетки, расшитой пайетками и стразами.

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"Это была любовь с первого взгляда. Но оно свадебное", - написала победительница "Холостяка".

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Также она показала, как выглядит этот наряд сзади. Отметим, что платье идеально подошло Инне и подчеркнуло все достоинства ее фигуры.

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Что известно про отношения "Холостяка" Александра Терена и Инны Белень

Белень появилась на реалити "Холостяк-13" не сразу, а только во второй серии. Практически сразу у девушки возникла симпатия с главным героем.

В финале романтического шоу ветеран войны Александр Будько с позывным "Терен" выбирал между двумя девушками: переводчицей с немецкого, волонтером Инной Белень и тарологом, "обладательницей женской энергии" Анастасией Юзьвак.

Каждую девушку Терен познакомил со своей семьей и друзьями, а затем встретился на последнем индивидуальном свидании.

Терен сказал Анастасии, что они с ней слишком разные, а Инне подарил роскошное кольцо и признался в своих чувствах.

На пост-шоу Инна Белень впервые рассказала, как сложились ее отношения с Александром Тереном после финала реалити.

Также Терен и Белень сделали неожиданное заявление после того, как их рассекретили.

Инна Белень и Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)