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Переможниця "Холостяка" засвітилася у весільній сукні

Понеділок 06 січня 2025 19:05
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Переможниця "Холостяка" засвітилася у весільній сукні Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь, яка днями натякнула на весілля з Тереном і назвала "гарну" дату, показала весільну сукню, яка їй сподобалася.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Telegram-канал.

Вона поділилася зі своїми фоловерами подробицями, як вибирала сукню на пост-шоу. Але сукня, яка їй найбільше сподобалася й ідеально сіла на неї, виявилася весільною.

На фото Бєлєнь позує в сукні прямого крою з корсетом, відкритими плечима, красивою зоною декольте і без рукавів. Верхній шар вбрання складається з сітки, розшитої паєтками і стразами.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; засвітилася у весільній сукні

Скриншот

"Це було кохання з першого погляду. Але вона весільне", - написала переможниця "Холостяка".

Переможниця &quot;Холостяка&quot; засвітилася у весільній сукні

Скриншот

Також вона показала, який вигляд має це вбрання позаду. Зазначимо, що сукня ідеально пасувала Інні та підкреслила всі переваги її фігури.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; засвітилася у весільній сукні

Скриншот

Що відомо про стосунки "Холостяка" Олександра Терена та Інни Бєлєнь

Бєлєнь з'явилася на реаліті "Холостяк-13" не одразу, а тільки в другій серії. Практично одразу в дівчини виникла симпатія з головним героєм.

У фіналі романтичного шоу ветеран війни Олександр Будько з позивним "Терен" вибирав між двома дівчатами: перекладачкою з німецької, волонтеркою Інною Бєлєнь і тарологом, "володаркою жіночої енергії" Анастасією Юзьвак.

Кожну дівчину Терен познайомив зі своєю сім'єю та друзями, а потім зустрівся на останньому індивідуальному побаченні.

Терен сказав Анастасії, що вони з нею занадто різні, а Інні подарував розкішну каблучку та зізнався у своїх почуттях.

На пост-шоу Інна Бєлєнь вперше розповіла, як склалися її стосунки з Олександром Тереном після фіналу реаліті.

Також Терен і Бєлєнь зробили несподівану заяву після того, як їх розсекретили.

Переможниця &quot;Холостяка&quot; засвітилася у весільній сукні

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Раніше переможниця "Холостяка" зачарувала спокусливим образом у новій фотосесії.

Також зірки "Холостяка" розсекретили улюблені парфуми.

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