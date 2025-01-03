Терен и Инна наконец-то ответили, вместе ли они после финала "Холостяка". Молчали до последнего
Победительница "Холостяка" Инна Белень впервые рассказала, как сложились ее отношения с Александром Тереном после финала реалити. Они скрывали это до последнего.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост-шоу "Холостяка".
"Буду откровенным - не жалею. Приключение, которое дало много понимания: себя, женщин. И, конечно, дало то, что я искал... Пришло убеждение в том, что в отношения должны вкладываться двое. Завоевать кого-то - это не конец", - заявил Терен.
После реалити влюбленные начали жить вместе. Инна переехала на правый берег столицы. Они старались максимально скрывать то, что вместе. И поэтому об этом почти никто не знал.
Инна Белень (скриншот)
Инна говорит о Терене с блеском в глазах. Сам Александр тоже выглядит счастливым.
Терен и Инна Белень (скриншот)
"Мы балансируем. Смотрим шоу, читаем комментарии... А я Саше жалуюсь", - рассказала девушка.
Она признала, что ее задевал хейт. А Терен едва сдерживался, чтобы не защитить ее публично.
"Хотелось безопасного пространства, где можно быть собой", - заявил Александр.
"Блин, мы кайфуем вместе, можно хотя бы немножечко без внимания", - добавила Инна.
Белень и Терен (скриншот)
После трансляции финала они выдохнули с облегчением. Инна и Терен радуются, что сейчас могут гулять вместе и появляться на публике.
Терен и Инна (скриншот)
Они смотрели вместе некоторые эпизоды "Холостяка", но не все. После шоу Инне пишут, что она "манипулятор", а Терену - что он "красный флажок". На всю критику пара реагирует с юмором.
Терен и Инна вместе или нет (скриншот)
Первое видео Инны и Терена после финала
К слову, ранее Терен кардинально сменил имидж.
Кроме этого, участницы "Холостяка" назвали любимые духи.