Звезды "Холостяка" рассекретили любимые духи. Как пахнет любовь

"Мои любимые духи - это те, которые оставляют после себя элегантный и в то же время неповторимый шлейф. Очень нравятся Valentino и Carolina Herrera - они всегда ассоциируются с роскошью, стилем и женственностью", - рассказала Ксюша.

Ксения Щербач (фото: СТБ)

А Лиза назвала аромат, который считает самым лучшим. Это - Guerlain La Petite Robe Noire.

Лиза из "Холостяка" (фото: СТБ)

Вероника отметила, что больше всего ей нравится Roses on Ice By Kilian. Также в ее личный "топ" вошли следующие духи: Ylang Ylang Franck Boclet и Comporta Perfumes Sela.

Участница "Холостяка" Вероника (фото: СТБ)

Своих фаворитов назвала и фудблогерша Настя. Она отметила, что сейчас ее любимый аромат это не парфюм, а спрей Victoria's Secret Love Spell, который я "выливает на себя литрами". А еще в ее "топе" оказались Armani You и Moschino Toy 2 Bubble Gum, хотя и многие уже считают их банальными.

Настя Анисимова (фото: СТБ)

Алина, которая еще на первой встрече с Тереном подарила ему набор для создания уникального аромата, назвала изысканные духи, о которых не все слышали. Это: Marc-Antoine Barrois B683, Atlas Fever Ex Nihilo.

Также она составила "антирейтинг" ароматов. Алина считает немодными духи Dolce & Gabbana L'Imperatrice и мужские Dior Sauvage.

Алина из "Холостяка" (фото: СТБ)

Юстина же призналась, что любит духи, которые провоцируют немало споров. Это - Tiziana Terenzi Kirke. Также в ее "топе" Montale Oud Pashmina и Dolce & Gabbana The Only One.

Юстина Багай (фото: СТБ)