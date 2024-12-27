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Звезды "Холостяка" рассекретили любимые духи. Как пахнет любовь

Пятница 27 декабря 2024 20:31
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Звезды "Холостяка" рассекретили любимые духи. Как пахнет любовь Участницы "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро романтическое реалити "Холостяк" закончится невероятным финалом, которого многие ждут. Участницы этого сезона поразили красотой, женственностью и покорили сердца зрителей.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) звезды реалити Юстина Багай, Алина Моисеенко, Елизавета Луцюк, Настя Анисимова, Вероника Дорошко и Ксения Щербач назвали любимые парфюмы, среди которых вы тоже можете найти для себя что-то новое и интересное.

"Мои любимые духи - это те, которые оставляют после себя элегантный и в то же время неповторимый шлейф. Очень нравятся Valentino и Carolina Herrera - они всегда ассоциируются с роскошью, стилем и женственностью", - рассказала Ксюша.

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Ксения Щербач (фото: СТБ)

А Лиза назвала аромат, который считает самым лучшим. Это - Guerlain La Petite Robe Noire.

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Лиза из "Холостяка" (фото: СТБ)

Вероника отметила, что больше всего ей нравится Roses on Ice By Kilian. Также в ее личный "топ" вошли следующие духи: Ylang Ylang Franck Boclet и Comporta Perfumes Sela.

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Участница "Холостяка" Вероника (фото: СТБ)

Своих фаворитов назвала и фудблогерша Настя. Она отметила, что сейчас ее любимый аромат это не парфюм, а спрей Victoria's Secret Love Spell, который я "выливает на себя литрами". А еще в ее "топе" оказались Armani You и Moschino Toy 2 Bubble Gum, хотя и многие уже считают их банальными.

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Настя Анисимова (фото: СТБ)

Алина, которая еще на первой встрече с Тереном подарила ему набор для создания уникального аромата, назвала изысканные духи, о которых не все слышали. Это: Marc-Antoine Barrois B683, Atlas Fever Ex Nihilo.

Также она составила "антирейтинг" ароматов. Алина считает немодными духи Dolce & Gabbana L'Imperatrice и мужские Dior Sauvage.

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Алина из "Холостяка" (фото: СТБ)

Юстина же призналась, что любит духи, которые провоцируют немало споров. Это - Tiziana Terenzi Kirke. Также в ее "топе" Montale Oud Pashmina и Dolce & Gabbana The Only One.

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Юстина Багай (фото: СТБ)

К слову, ранее Алина из "Холостяка" призналась, считает ли поступок Терена ошибкой.

Кроме этого, астролог назвала имя девушки, которая идеально подходит Терену.

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Холостяк Духи Звезды шоу-бизнеса
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