Не обошлось без "но". Терен и Белень сделали неожиданное заявление после того, как их рассекретили

После пост-шоу "Холостяка", на котором Александр Терен и Инна Белень наконец рассекретили свои отношения , пара обратилась к фанам с неожиданным заявлением. Оказалось, влюбленным есть что сказать публике.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместный пост Терена и Инны в Instagram .

Что сказали ветеран и победительница "Холостяка"

"Друзья, привет! Проект "Холостяк" был для нас чрезвычайным приключением. Мы открыли вам много моментов нашей жизни, наших чувств и историй. Это было искренне, эмоционально и по-настоящему. Мы благодарны каждому из вас за поддержку, теплые слова и веру в нас", - говорится в их сообщении.

Впрочем, не обошлось без "но". Как и на церемониях роз, где Терен часто удивлял и интриговал, "Холостяк" и его избранница решили, что без секретов не обойдется.

"Но теперь пришло время сделать еще один важный шаг в нашей истории - посвятить себя друг другу. Мы решили сохранить нашу историю немного более приватной, оставив самые важные моменты только для нас. Мы хотим жить настоящей жизнью, без лишнего фильтра и камер, строить наши отношения в атмосфере любви, доверия и тишины", - написали влюбленные.

"Мы не исчезаем, но отныне будем делиться только тем, что для нас обоих будет комфортным. Спасибо, что были с нами на этом пути. Любите и берегите друг друга. Александр и Инна", - добавили они.

Пост Терена и Инны (скриншот)

Вероятно, на такое заявление пару натолкнули комментарии зрителей. После трансляции каждого выпуска, особенно финала, Инну и Терена буквально "забрасывали" вопросами. А потому сейчас они захотели, чтобы их отношения развивались без лишнего внимания.