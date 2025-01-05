Победительница "Холостяка" намекнула на свадьбу с Тереном и назвала "красивую" дату (видео)

Волонтер Инна Белень, которая стала победительницей 13 сезона "Холостяка" , намекнула на свадьбу с Александром Тереном. Девушка уже строит планы на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Белень поделилась в TikTok .

Как сложились отношения Инны и Терена после финала

На пост-шоу проекта "Холостяк" Белень и Будько (фамилия ветерена) объявили, что они продолжили встречаться после реалити. И оказалось, что Инна уже думает о свадьбе с Тереном.

На видео, которое девушка "запостила" на днях, она стоит возле новогодней елки и показывает кольцо на безымянном пальце. После финала Инна не сразу начала носить подарок от Терена, ведь ждала, пока выпуск выйдет в эфир, чтобы выдержать интригу.

Победительница "Холостяка" показала обручальное кольцо (скриншот)

Сейчас же она уже может похвастаться украшением. И, как намекнула Инна, она не просто так носит обручальное кольцо.

Белень отметила, что ей нравится "красивая" дата - 25. 05. 2025. При этом на видео она наложила песню "Low Life", которую исполняют Future feat. The Weeknd. Девушка выбрала отрывок, где говорится: "Sniper, sniper, sniper, sniper, sniper, sniper. Wifey, wifey, wifey, wifey, wifey, wifey".

Белень намекнула на свадьбу с Тереном (скриншот)

Эта песня уже "завирусилась" в TikTok именно как трек для девушек, которые хвастаются кольцами и тем, что им сделали предложение. И поэтому намек от Инны комментаторы сразу же поняли.

Кроме этого, Инна уже раскрыла больше деталей относительно своей жизни с Тереном. Оказалось, сейчас "Холостяк" и его избранница "живут на 2 квартиры".

"У обоих ключи от каждой квартиры. Потому что нужно свое пространство, тем более с графиком Саши", - пояснила Инна.

Инна рассказала, живет ли она с Тереном (скриншот)