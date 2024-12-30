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Победительница "Холостяка" очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Понедельник 30 декабря 2024 13:15
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Победительница "Холостяка" очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)
Автор: Катерина Собкова

В пятницу, 27 декабря, зрители увидели финальную серию проекта "Холостяк-13" с ветераном войны Александром Тереном, победительницей которого стала волонтер и переводчица немецкого языка Инна Белень. Теперь девушка порадовала своих подписчиков новыми фото.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

На снимках девушка предстала в белом лонгсливе с открытыми плечами, плотных черных колготках и белых босоножках на высоких каблуках. Примечательно, что свой лук она не дополнила юбкой.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Победительница "Холостяка" (фото: instagram.com/innka_belen)

На некоторых фото она накинула сверху короткую бордовую куртку.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Для фотосессии девушка выбрала естественный макияж, но с акцентом на губах, которые она накрасила красной помадой.

Также образ победительницы "Холостяк-13" завершала укладка с волнистыми локонами и чокер из жемчуга на шее.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Победительница "Холостяка" Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Белень тут же принялись комментировать новую фотосессию, засыпав девушку комплиментами:

  • "Ай, какая же красивая! Даже дыхание захватывает от этой женственности и красоты!"
  • "Инночка, очень красивая. Невероятная просто"
  • "Вы стали еще красивее"
  • "Боже, как это красиво"
  • "Прекрасная"
  • "Вы просто непревзойденная. Красный цвет вам идет"
  • "Это просто пожар"
  • "Какая роскошная женщина"
  • "Мерлин Монро нервно курит в сторонке".

Напомним, в финале "Холостяка-13", кроме Инны Белень также была таролог и обладательница женской энергии Анастасия Юзьвак.

Александр Терен сначала познакомил обеих девушек со своей семьей, а затем с самыми близкими друзьями. Также он устроил каждой девушке индивидуальное свидание.

В конце концов Терен сказал Анастасии, что они с ней слишком разные. А Инне подарил роскошное кольцо и признался в своих чувствах.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Что известно про Инну Белень

Девушке 28 лет, она родом из Харькова. По образованию переводчица с немецкого языка.

С 20-летнего возраста училась и работала за рубежом, занимала должность руководительницы ресторана, занималась инвестициями. Девушка неоднократно подчеркивала, что имеет пассивный доход и уже успела приобрести квартиру в Киеве.

После начала полномасштабной войны в Украине вернулась на родине и стала заниматься волонтерством: регулярно передает на фронт рации, тепловизоры и генераторы. Также организовывает сборы на машины для потребностей наших воинов.

Победительница &quot;Холостяка&quot; очаровала соблазнительным образом в новой фотосессии

Инна Белень (фото: instagram.com/innka_belen)

Ранее Терен впервые прокомментировал финал "Холостяка" и удивил признанием.

Также победительница "Холостяка-13" призналась, что сказала Терену после окончания шоу.

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