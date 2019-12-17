Пенсії збільшать удвічі: українцям готують неймовірний сюрприз

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні можуть значно підвищитися вже в 2020 році

Пенсії в Україні у 2020 році зростуть у двічі, якщо депутати Верховної Ради приймуть новий законопроект. Мова йде про збільшення мінімальної ставки пенсії, яка виплачується по досягненні пенсійного віку.

Законопроект № 2575 зареєстрований у Раді 12 грудня 2019 року. Він передбачає внесення змін до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Ця стаття передбачає, що по досягненні 65 років у чоловіків і 60-ти жінок (з 2021 року) при наявності 35 і 30 років страхового стажу, їм нараховується мінімум, який дорівнює прожитковому мінімуму в Україні. Інші надбавки вже вираховуються індивідуально і залежать від стажу і інших факторів.

У пояснювальній записці до законопроекту № 2575 йдеться, що мінімальна пенсія в 1638 гривні не може задовольнити реальну потребу людини похилого віку в ліках, їжі, оплаті комунальних послуг.

Якщо такий законопроект буде прийнятий, то з 1 червня 2020 року мінімум для пенсіонерів за віком становитиме подвоєний розмір мінімальної пенсії після 1 грудня 2019 року (1638 грн), тобто 3276 гривень.

Нагадаємо, що з 1 грудня мінімальна пенсія збільшилася на 74 гривні з 1564 до 1638 грн.

До речі, Володимир Зеленський не так давно заявив, що пенсіонери у віці від 80-ти років у 2020-му році отримають надбавку від 400 до 1100 гривень. На ці потреби закладено вже 13 мільярдів гривень. Крім того, такі "бонуси" у майбутньому будуть передбачені для категорій 75+ і 70+.