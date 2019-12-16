Чому пенсійний вік підвищують тільки жінкам: несподівана причина

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні нараховують відповідно до пенсійної реформи

Пенсії в Україні через пенсійну реформу вже у 2021-му році зможуть отримати за віком тільки ті жінки, які досягли 60-ти років. Такий поступовий перехід з 55 до 60-ти почався в 2011-му році. А нещодавно Комітетом Ради з питань соцполітики та захисту прав ветеранів було рекомендовано відхилити можливість виходу на заслужений відпочинок жінкам з 55 років при наявності страхового стажу до 30 років.

Заступник голови правління ПФУ Ірина Ковпашко пояснила причину, чому таке посилення вимог до пенсійного віку в Україні торкнулося тільки жінок. Про це вона розповіла в коментарі "Народній правді".

За словами чиновниці, таке рішення було обумовлено необхідністю забезпечення в Україні гендерної рівності. Адже виходячи в 55 років, жінки мали менший стаж, що позначалося на розмір пенсійних виплат. Такою жорсткою реформою держава, нібито, змогла забезпечити жінкам більш високі пенсії.

Крім того, Ковпашко пояснила, хто може вийти на пенсію достроково. Є такі категорії: ті, хто працює у шкідливих і важких умовах (шахтарі, працівники хімпрому та інші); жінки, які народили п'ять і більше дітей і виховали їх як мінімум до шестирічного віку, жінки, які народили і виховали дітей з інвалідністю, військовослужбовці - учасники бойових дій. Для таких категорій мінімальний пенсійний вік становитиме 50 років.

А ті, хто хоче вийти на пенсію, але їм не дістає страхового стажу, можуть його купити. Українці можуть укласти договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового пенсійного страхування, в якій визначається період, протягом якого потрібно буде платити ці внески.

Сума внеску залежить від того, за який період стажу не дістає. До 1 січня 2004 року цей стаж "нараховувався" за записом у трудовій. Один місяць цього періоду обійдеться в подвоєну ставку єдиного соціального внеску (один внесок - 22% мінімальної зарплати, яка нині становить 4173 грн), тобто 1836,12 грн. Стаж, якого не вистачає після 1 січня 2004 року, можна буде "купувати" по 918,06 грн за місяць.