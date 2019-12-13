Пенсіонерам в Україні приготували багато неприємних сюрпризів

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні у 2020 році - що зміниться з соціальними виплатами

Пенсії в Україні у 2020 році будуть залежати від таких факторів, як збільшення мінімальних виплат, змін вимог до стажу та підвищення вікового порогу для жінок. А деяким пенсіонерам доведеться довше працювати, щоб забезпечити собі виплати від держави. Що зміниться в 2020 році - в матеріалі Styler.

Вимоги до мінімального стажу

Пенсійна реформа передбачає поступове збільшення страхового стажу. Таке нововведення почало працювати з 2018 року і триватиме аж до 2028-го.

Тим українцям, які досягнуть 60-річного віку в наступному році для отримання пенсії за віком потрібно буде мати як мінімум 27 років страхового стажу. Такі вимоги однакові як для чоловіків, так і для жінок, що хочуть отримувати пенсію за віком (в 2019-му потрібно було 26 років, а в 2017-му достатньо було й 15-ти).

Варто відзначити, що мова йде не про загальний трудовий стаж, а про страховий. Роки, відпрацьовані без відрахувань пенсійних внесків, враховуватися не будуть.

Українці, які не досягли пенсійного віку, можуть перевірити свій страховий стаж на електронному порталі ПФУ. Але для цього потрібно мати електронний цифровий підпис або логін та пароль (його можна отримати у найближчому відділенні ПФУ).

Кінець "пільгового періоду" для жінок

З початку пенсійної реформи жінкам встановили пільговий період, за яким вони могли вийти на заслужений відпочинок до 60-ти років. Таким чином вирішено було зробити перехід з 55 до 60 років менше безболісним. У 2020-му він закінчиться.

Під цю "пільгу" у 2020 році потраплять лише жінки, які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961. Вони зможуть оформити пенсію у 59,5 років. А народжені після 1 квітня 1961 року підуть на відпочинок вже у 2021 році.

У 60 років без пенсії

Тим, хто досяг 60-річного віку, але не має необхідного страхового стажу (27 років у 2020 році), пенсія за віком виплачуватися не буде. Для цього їм доведеться попрацювати ще три роки. Після 63-х пенсію можуть нарахувати і при набагато меншому стажі.

При цьому цей вік для стажу також постійно збільшується. В 2019-му було 16 років, а в 2020-му - вже 17 років для 63-річних пенсіонерів. Ну, а ті, кому в 2020 році виповниться 60, зможуть піти на пенсію в 2023 році, якщо до того моменту їх страховий стаж буде складати не менше 20 років.

Але якщо і до 63-х років стажу не буде, то після 65-ти років можна буде отримувати виплати за 15 років стажу.

А тим же пенсіонерам, які і до 65-ти не мають достатньо стажу, доведеться працювати і далі, або ж звертатися в органи соцзахисту для призначення соцдопомоги. У такому разі розмір соцвиплат буде дорівнювати прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб

Підвищення мінімальних пенсій

З 1 грудня із збільшенням прожиткового мінімуму на 74 гривні пропорційно зросли і мінімальні пенсії. Тепер вони складають 1638 грн замість 1564.

Наступного разу автоматичний перерахунок мінімалок відбудеться 1 липня та 1 грудня 2020 року. Через рік розмір мінімалки буде дорівнювати вже 1769 гривням.