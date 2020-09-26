Пенсія в Україні: як піднімуться виплати в 2021 році

Пенсії в Україні будуть підвищуватися (Колаж РБК-Україна)

Пенсії українців підвищать у грудні 2020 року, а на початку 2021 року - ще двічі

Пенсії в Україні почали підіймати в кілька етапів. З 1 вересня затвердили зростання мінімальної зарплати до 5000 гривень, а це означає, що у 1,6 мільйона українських пенсіонерів виплати трохи піднімуться. Також заплановане підвищення пенсій у грудні 2020 року й у 2021 році.

На 1 грудня 2020 року заплановано третє в цьому році підвищення соціальних стандартів та прожиткового мінімуму для всіх категорій населення. Це підвищення автоматично потягне підвищення пенсій для 3 мільйонів осіб.

Як розповіла в ефірі "Українського радіо" міністр соціальної політики Марина Лазебна, Кабінет міністрів схвалив підвищення пенсій у 2021 році, а в міністерстві розробили спеціальний "календар підвищення пенсій".

Згідно з цим календарем, у першому півріччі українські пенсіонери можуть очікувати підвищення виплат у два етапи:

З 1 січня 2021 року - мінімальна пенсія збільшиться з 2100 гривень до 2400 гривень

З 1 березня 2021 року – щорічна індексація пенсія

"З січня мінімальна пенсія підвищиться з 2100 до 2400 гривень. Березень – у березні ми робимо індексацію. Параметри індексації будуть визначати в лютому", - уточнила Лазебна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пояснили, як можна оформити пенсію онлайн.

А також розповідали про те, що стало відомо, з якого періоду додаткові виплати почнуть отримувати пенсіонери старше 75 років.