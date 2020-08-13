Пенсіонери в Україні можуть отримати 10 пенсій за раз: хто ці щасливчики

Пенсіонери можуть розраховувати на солідну одноразову допомогу при виході на відпочинок
Деякі категорії пенсіонерів при виході на заслужений відпочинок можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій. Йдеться про бюджетників, які працювали на посадах, що дають право на пенсію "за вислугою років".
Згідно зі статтею в газеті "Пенсійний кур'єр", №30 (896), при цьому також важливо дотриматися ряду умов:
Важливо пам'ятати, що зміни в закон про отримання 10 місячних пенсій за раз цим категоріям набули чинності 1 жовтня 2011 року. Тому ті українці, які вийшли на пенсію до цієї дати, на таку виплату не можуть розраховувати.
Про право на таку одноразову допомогу йдеться в пункті 7.1 Прикінцевих положень Закону України Про загальнообов'язкове пенсійне страхування.
Раніше ми писали, що пенсію в Україні можна отримати достроково і з мінімумом стажу.
Також повідомлялося, що пенсіонерам відповіли на важливе питання, чому при великому стажі вони отримують жебрацьку пенсію.