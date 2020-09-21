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Доплати пенсіонерам старше 80 років продовжили на 2021 рік

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 16:13
Доплати пенсіонерам старше 80 років продовжили на 2021 рік
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

З 2021 року доплати літнім пенсіонерам відбуватимуться на постійній основі

Щомісячна компенсаційна виплата пенсіонерам старше 80 років у розмірі 500 гривень продовжена на 2021 рік та в подальшому. Доплата була запроваджена з 1 квітня 2020 року.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів від 16 вересня 2020 р. № 849"Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому", яка оприлюднена на сайті уряду.

Згідно з постановою, доплати за січень-лютий 2021 відбуватимуться за порядком, затвердженим у квітні 2020 року.

З 1 березня доплати відбуватимуться за новим порядком. Особам, яким виповнилося 80 років і більше і у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата встановлена в розмірі до 500 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 600 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Постановою також встановлена з 1 липня 2021 року особам, яким виповнилося 75 років до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати за 2020 рік, щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень. Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2 500 гривень, таким особам надається додаткова доплата до пенсії.

Крім того, постановою встановлено датою щорічної індексації пенсій 1 березня.

Відзначимо, у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році" щодо доплат пенсіонерам старше 75 років. Під час засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на реалізацію постанови потрібно передбачити у держбюджеті 2021 року 4,5 млрд гривень, але цих коштів наразі немає.

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