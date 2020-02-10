Пенсії в Україні 2020: що робити при нестачі стажу

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсію в Україні у 2020 році можна оформити в 60 років при наявності 27 років стажу

Пенсії в Україні у 2020 році зможуть оформити пенсіонери за віком з необхідним страховим стажем - 27 років. А до 2028-го року ця цифра зросте до 35-ти років. Що робити, якщо після досягнення пенсійного віку бракує стажу - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що згідно з оцінками експертів, до закінчення цієї пенсійної реформи у 2028 році половина людей пенсійного віку не зможуть оформити пенсію в 60 років, оскільки не матимуть необхідного стажу.

В такому випадку в ПФУ передбачено, що роки стажу можна буквально купити. Так, законодавство передбачає можливість покупки до п'яти років стажу, при цьому кожен рік обійдеться приблизно в 25 тисяч.

Вартість покупки розраховують за формулою, в яку входить розмір єдиного соціального внеску (на сьогодні 1039 гривень). Формула виглядає так: Стаж = ЄСВ * Коефіцієнт * Кількість місяців.

А ось розмір коефіцієнта залежить від кількості років, що пенсіонер має намір докупити:

1 рік = 2,

2 роки = 1.8,

3 року = 1.6,

4 роки = 1.4,

5 років = 1.2.

Наприклад, один рік буде коштувати 1039 (ЄСВ) * 2 (коефіцієнт) * 12 (кількість місяців) = 24 936 гривень.

Скільки буде коштувати 1-5 років стажу: 1 рік - 24 936 грн, 2 роки - 44 885 грн, 3 роки - 59 847 грн, 4 роки - 69 820 грн, 5 років - 74 808 грн.

При цьому ці розцінки актуальні для прожиткового мінімуму, який діє зараз. Після 1 липня 2020 мінімум збільшать, а разом з ним - розмір ЄСВ.

Стаж можна купити в розстрочку. В такому випадку з формули випаде коефіцієнт і рік обійдеться у близько 12 500 грн, незалежно від числа докуплених років. Але при розстрочці не можна буде вийти на пенсію, поки не буде виплачена сума за цей стаж.

Щоб купити стаж, потрібно звернутися в податковий орган за місцем проживання з такими документами:

заява про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування або ж про одноразову сплату в систему пенсійного страхування;

копія трудової книжки;

виписка з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

копія паспорта

Оплату за стаж потрібно буде зробити протягом 10 календарних днів після підписання договору..

Відзначимо, що за перші 9 місяців 2019 року понад три тисячі українців докупили собі страховий стаж.