Доплати пенсіонерам старше 75 років розпочнуться з липня 2021 року

Фото: гривні (прес-служба НБУ)

Виплати розпочнуться не з початку року, а з середини через брак коштів у держбюджеті

Щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень пенсіонерам у віці від 75 до 80 років встановлена з 1 липня 2021 року. Це передбачено постановою уряду "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році та в подальшому".

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Як зазначається в повідомленні, також продовжаться виплати щомісячної компенсації в розмірі до 500 гривень пенсіонерам старше 80-ти річного віку. Вони були розпочаті у 2020 році.

Крім того, ухвалена постанова передбачає з 2022 року збільшення компенсаційних виплат пенсіонерам, яким виповнилось 75 років і більше та 80 років і більше на показник індексації пенсій.

Також буде підвищено мінімальні пенсійні гарантії особам із страховим стажем 20 років у жінок та 25 років у чоловіків з 2100 до 2500 гривень.

Відповідно до документа щорічну індексацію пенсій планується проводити з 1 березня.

Відзначимо, у проекті державного бюджету на 2021 рік передбачені витрати на доплати пенсіонерам старше 75 років. На ці цілі планується витратити 2,4 млрд грн.

Нагадаємо, 16 вересня Кабінет міністрів ухвалив постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році" щодо доплат пенсіонерам старше 75 років. Під час засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на реалізацію постанови потрібно передбачити у держбюджеті 2021 року 4,5 млрд гривень, але цих коштів наразі немає.