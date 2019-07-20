Українців чекає неприємний сюрприз з субсидіями: кому не пощастить

Субсидії в Україні 2019 можуть скасувати для боржників – всі подробиці (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Субсидії в Україні можуть скасувати тим, у кого накопичилися борги по комуналці

Субсидії в Україні можуть скасувати для боржників, у яких є заборгованості по комунальних платежах. Однак, якщо ви просто не встигли заплатити і стали боржником, у вас буде шанс отримати знижку від держави на оплату комуналки, але вже в безготівковій формі. Таку думку висловив експерт з питань житлово-комунального господарства Українського інституту аналізу та менеджменту політики Андрій Нікончук.

Виплата субсидій "живими грошима", на думку фахівців, себе не виправдала повною мірою, оскільки була непідготовленою. Тому влітку частка українців, які отримували пільги на оплату комуналки готівкою, втратять таку можливість у подальшому. За словами експерта Андрія Нікончука, також, отримавши додаткові кошти до пенсій (субсидії готівкою виплачували разом з пенсіями) субсидіанти не розібралися, що це за виплати, і витратили їх не за призначенням.

"У підсумку замість того, щоб стимулювати економію споживання енергоресурсів, влада отримала близько 25% боржників-субсидиантов, і тепер незрозуміло, як з них стягнути борги", – аналізує Никончук.

Субсидії в Україні 2019 можуть скасувати для боржників – всі подробиці (ілюстративне фото: Ратинського В'ячеслав / УНІАН)

Він вважає, що якщо б монетизація проводилася без виплати готівки, результат був би набагато ефективніше.

"Якщо б вводили монетизацію, як спочатку планувалося, тобто без можливості видавати готівку на руки до кінця опалювального сезону – а це спокусливо великі суми, у 3-4 рази більші, ніж субсидії влітку, – то результат був би зовсім іншим", — говорить фахівець.

Позитив, на його думку, в тому, що люди зрозуміли: з'явиться заборгованість — пільг більше не бачити. А також, боржникам дали ще один шанс, пообіцявши призначити їм знижку від держави на оплату комуналки, але вже в безготівковій формі.

Нагадаємо, що раніше ми писали про введення нових правил отримання держвиплат.

Також ми писали, як і коли будуть позбавляти субсидій.

До цього РБК-Україна повідомляло, що в Україні збільшилася кількість отримувачів субсидій.