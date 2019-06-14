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Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавку в липні

STYLERЖиття    14.06.2019 - 16:40
Пенсії в Україні: хто може розраховувати на надбавку в липні
Пенсії в Україні (Колаж РБК-Україна)

З 1 липня зростуть виплати у багатьох категорій українців

Пенсії, а також інші соціальні виплати в Україні підвищуються поетапно і уряд запланував наступне таке підвищення на липень 2019 року. Стало відомо, хто зможе отримати найбільшу надбавку.

Мінімальний прожитковий мінімум зросте з 1853 гривень до 1963 гривень. Відповідно, будуть збільшуватися і всі виплати, які прив'язані до мінімального прожиткового мінімуму.

Пенсіонери, які на даний момент отримують мінімальну пенсію, а це – 1497 гривень, зможуть розраховувати на те, що їх пенсія збільшиться з липня на 67 гривень.

Найбільшу надбавку отримають ті, хто на даний момент отримує максимальну пенсію – їм обіцяна надбавка в розмірі 670 гривень. Таких пенсіонерів в Україні всього 1,9% від загальної кількості пенсіонерів в Україні. Це колишні депутати, судді і т. д.

Якщо пенсіонер має повний стаж (для жінок – 30 років, для чоловіків – 35 років), і при цьому він отримує мінімальну пенсію, то він може розраховувати на надбавку в розмірі 0,1% від мінімальної пенсії, яка встановлена в Україні, а саме – на 156,4 гривні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли українським пенсіонерам варто чекати чергового підвищення пенсій.

А також розповідали про те, що Пенсійний фонд готує українським пенсіонерам неприємний сюрприз.

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