Как сообщает РБК-Украина , об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

Глава государства отметил, что Рустем Умеров и дальше будет координировать эту работу (дрон дилс - ред.) и не только Ближний Восток.

Он также подтвердил информацию о назначении Умерова руководителем Службы внешней разведки Украины.

"И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно и дипломатии, обороны, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговоров по окончании войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.

Фото: Зеленский сделал заявление о новой должности Умерова (инфографика РБК-Украина)

Что предшествовало

Напомним, недавно советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Рустем Умеров покинет пост секретаря СНБО. По его словам, этот пост займет Игорь Клименко, а дальнейшую роль Умерова должен определить отдельный разговор с Владимиром Зеленским.