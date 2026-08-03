Зеленский сделал заявление о новой должности Умерова
Секретарь СНБО Рустем Умеров будет назначен новым руководителем Службы внешней разведки Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.
Глава государства отметил, что Рустем Умеров и дальше будет координировать эту работу (дрон дилс - ред.) и не только Ближний Восток.
Он также подтвердил информацию о назначении Умерова руководителем Службы внешней разведки Украины.
"И чтобы у него было больше возможностей заниматься именно такими вопросами одновременно и дипломатии, обороны, и процессом переговоров с Соединенными Штатами, и с другими определенными партнерами, а также переговоров по окончании войны, Умеров будет назначен руководителем Службы внешней разведки Украины", - сказал глава государства.
Фото: Зеленский сделал заявление о новой должности Умерова (инфографика РБК-Украина)
Что предшествовало
Напомним, недавно советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Рустем Умеров покинет пост секретаря СНБО. По его словам, этот пост займет Игорь Клименко, а дальнейшую роль Умерова должен определить отдельный разговор с Владимиром Зеленским.
В СМИ предполагали, что Умеров может получить назначение на должность посла Украины в США. В то же время, Литвин не стал ни подтверждать, ни опровергать эти сообщения.
Как известно РБК-Украина, в политических кругах уже длительное время обсуждают возможность назначения Умерова послом в Вашингтоне. Его кандидатуру рассматривали еще год назад, однако тогда дипломатическую миссию возглавила Ольга Стефанишина.