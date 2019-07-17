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В Україні зросли виплати по вагітності та пологах: як змінилися цифри

STYLERКурйози    17.07.2019 - 15:17
В Україні зросли виплати по вагітності та пологах: як змінилися цифри
В Україні збільшилася допомога при вагітності та пологах (колаж: РБК-Україна)

Допомога при вагітності та пологах значно зросла з минулого року

Розмір допомоги при вагітності і після пологів збільшився майже на чверть порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це сказано в повідомленні прес-служби Фонду соціального страхування України (ФССУ).

Так, у січні-червні 2019 року виплати зросли на 24,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

"Загалом упродовж січня-червня цього року Фонд профінансував 1,76 млрд грн допомоги по вагітності та пологах", - сказано в повідомленні ФССУ.

В Україні зросли виплати по вагітності та пологах: як змінилися цифри

В Україні збільшилася допомога при вагітності та пологах (фото: pixabay.com)

Також у Фонді соціального страхування уточнили, що така допомога надається працевлаштованим жінкам. Вони отримують 100% середнього доходу за весь час перебування у декретній відпустці.

Маються на увазі оплачувані 126 календарних днів - 70 днів до пологів і 56 днів після них.

В Україні зросли виплати по вагітності та пологах: як змінилися цифри

В Україні збільшилася допомога при вагітності та пологах (фото: smartvideonanny)

Раніше повідомлялося, що працівники сфери освіти: вчителі шкіл, викладачі вузів, а також вихователі дитячих садів скоро зможуть розраховувати на надбавку до зарплати у розмірі 20-70%.

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До речі, нещодавно Євген Комаровський зробив важливу заяву про вживання алкоголю під час вагітності.

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