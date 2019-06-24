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Пенсії в Україні знову підвищать: хто отримає солідну надбавку вже в липні

STYLERЖиття    24.06.2019 - 19:45
Пенсії в Україні знову підвищать: хто отримає солідну надбавку вже в липні
Пенсія в Україні (Колаж РБК-Україна)

Деякі категорії пенсіонерів почнуть отримувати не менше двох тисяч гривень на місяць

Пенсії у липні у деяких категорій українських пенсіонерів можуть зрости до 2 тисяч гривень і за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, це підвищення буде на постійній основі. Про це повідомили в прес-службі Кабінету міністрів.

На найближчому засіданні Кабміну буде прийнято рішення про підвищення пенсій громадянам, які при виході на пенсію мали великий стаж роботи, але при цьому змушені отримувати низькі пенсії через невеликі зарплати.

За словами Володимира Гройсмана, зміни з 1 липня торкнуться тих пенсіонерів, які мають стаж 30 років - для жінок і 35 років – для чоловіків. Для цих категорій уряд встановить пенсію на рівні не менше 2 тисяч гривень.

Це буде черговий етап перерахунку пенсій і далі підвищення таких пенсій буде проходити в автоматичному режимі.

Володимир Гройсман пообіцяв, що всі процедурні рішення будуть закріплені на найближчому засіданні уряду, яке відбудеться 26 червня.

Пенсії в Україні знову підвищать: хто отримає солідну надбавку вже в липні

Скріншот (twitter.com/VGroysman)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українських пенсіонерів чекає чергове підвищення пенсій вже з 1 липня 2019 року і пояснювали, які категорії можуть розраховувати на надбавку.

А також ми писали про те, що українців готують до поетапного підвищення вимог щодо стажу.

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