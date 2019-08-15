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ПФУ назвав розміри виплат різним категоріям пенсіонерів

Новини » Економіка    15.08.2019 - 13:08
ПФУ назвав розміри виплат різним категоріям пенсіонерів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільші виплати призначаються за вислугу років

Станом на 1 липня 2019 року в Україні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду у Facebook.

За інформацією ПФУ, частка пенсіонерів за різними категоріям розподілилися наступним чином:

  • за віком (76%) - середня пенсія 3009 грн,
  • по інвалідності (12%) - 2547 грн,
  • у разі втрати годувальника (6%) - 2853 грн,
  • за вислугу років (5%) - 4124 грн,
  • соціальні пенсії (1%) - 1571 грн.

ПФУ назвав розміри виплат різним категоріям пенсіонерів

Як повідомляло РБК-Україна, середня пенсія в Україні станом на 1 липня 2019 року становила 3005,96 грн. Усього в країні налічувалося 11,3 млн пенсіонерів.

Відзначимо, за законом про державний бюджет України на 2019 рік мінімальна пенсія зросте за рік на 9% до 1638 грн.

Нагадаємо, в липні 2019 року Державна служба статистики України оприлюднила дані щодо витрат з державного бюджету на соціальний захист населення України. За даними статистичного відомства, середній розмір призначених місячних пенсій пенсіонерів, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, зріс у 30 разів з 84 грн у 2000 році до 2542 грн у 2019 році.

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