Є невеликі запаси: експерти дали прогноз по курсу долара на початок осені

Курс долара у вересні 2019 (Віталій Носач, РБК-Україна)

Експерти пояснили, як вплине на курс валют виплати за держборгом

Експерти пояснили, як на курсі валют відіб'ються виплати за державним боргом, а також спрогнозували, яким буде на початку осені курс гривні в Україні. Про це пише видання "Сьогодні".

Незважаючи на те, що дефіцит держбюджету України перевищив мільярд доларів, за даними Держказначейства, за сім місяців 2019 року, дохід склав 584,1 мільярда гривень або 97,4% від запланованого. Як вважають у Міністерстві фінансів, це сталося завдяки тому, що курс гривні зміцнився і замість закладеного в першому півріччі 28,3 за долар, він утримується на рівні 26,9 за долар. Тим не менш чиновники впевнені, що пікові виплати у вересні з держборгу Україна переживе.

"Станом на 1 серпня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 49 млрд гривень, а на валютних рахунках Держказначейства в гривневому еквіваленті знаходилося ще 76,8 млрд грн. Накопичених коштів достатньо для обслуговування і виплат держборгу в найближчі місяці, що пом'якшує виклики, які стоять перед нами", - кажуть у Мінфіні.

У серпні за боргами Україна повинна заплатити 9,7 мільярда гривень, у жовтні – 17,5 мільярда гривень, а в грудні – 8,6 мільярда гривень. Найбільшу суму доведеться віддати у вересні – 58,5 мільярда гривень.

Курс долара у вересні 2019 - думка експертів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Однак аналітики і експерти впевнені, що навіть така сума виплат не сильно позначиться на курсі валют.

"Сьогодні всі ризики вересневих піків зняті. Наприклад, у нас достатньо грошей в золотовалютному резерві. Швидше вплинуть на курс інші фактори. Наприклад, зниження цін на сировину на світових ринках. Якщо говорити конкретно про курс, то до пікових виплат вони заплановані на початок місяця. Я б говорив про збереження курсу в межах 25-26 гривень за долар", - вважає аналітик Forex Club Андрій Шевчишин.

А ось економіст Олександр Савченко вважає, що проблеми можуть початися набагато пізніше і до кінця року долар може трохи "підрости".

"Нацбанк не буде виходити на валютний ринок і скуповувати долари. Плюс зараз скорочуються витрати — буде менше витрачатися інвестиційних грошей. До того ж Мінфін продовжує позичати гроші під великі відсотки і в гривнях, і в валюті. І за рахунок сверхлимита нових боргів і будуть покриті виплати у вересні. Але це "халіф на годину" — в майбутньому це може негативно позначитися на курсі гривні. В цілому ж до кінця року, я думаю, буде 27-27,5 гривні за долар, але за умови, що не буде екстремальних подій", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українців попередили про істотне підвищення цін на продукти вже у вересні.

А також розповідали про те, що експерт спрогнозував стрибок курсу долара до 30 гривень.