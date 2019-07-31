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Я пам'ятник, чи що? Зеленського налякала його гіпсова копія

STYLERЖиття    31.07.2019 - 15:38
Я пам'ятник, чи що? Зеленського налякала його гіпсова копія
Володимир Зеленський (коллаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський відмовився від подарунку, який йому підготували журналісти у Черкасах

Володимир Зеленський у Черкасах відмовився прийняти у подарунок свою мініатюрну копію - гіпсовий бюст - від журналістів каналу 1+1. Президент України сказав, що він бачив цей "шедевр" у інтернеті. Але зізнався, гіпсовий сувенір йому не подобається.

"А де ви це взяли? Це ж жах! Я це побачив в інтернеті. Не треба мені це передавати. Навіщо мені? Що за культ? Президент - це не бюст, не портрет, це - людина", - сказав Зеленський.

Журналісти сказали, що бюст доволі схожий на президента. Але він не погодився з ними.

"Я що, пам'ятник, чи що?" - обурився гарант і попросив "більше не робити цього".

 

Володимир Зеленський у Черкасах! Частина 1. Аеропорт

Опубліковано 18000: новини Черкас Середа, 31 липня 2019 р.

Зеленський у Черкасах відмовився від подарунку

Нагадаємо, що 23-сантиметровий бюст Зеленського в Україні почали продавати кілька днів тому. Його ціна становить близько двох тисяч гривень.

Автором "шедевру" являється фанатка Володимира Зеленського - Марія з Вінницької області. Цікаво, що спочатку жінка зліпила гіпсовий бюст для себе, однак, згодом зрозуміла, що інші також можуть захотіти мати такий витвір мистецтва.

Додамо, що Володимир Зеленський прилетів до Черкас на гелікоптері. Першим ділом президент побував на території місцевого аеропорту, де тривають роботи з реконструкції злітно-посадкової смуги.

"Я вибачаюсь, так коли добудують аеропорт?" - запитав Зеленський у чиновників.

 

До Черкас прибув президент України Володимир Зеленський.

Опубліковано UA: Черкаси Середа, 31 липня 2019 р.

Зеленський у Черкасах

Раніше ми писали про те, що Філарет звернувся до Зеленського за терміновою допомогою.

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