Миле ретро-фото Зеленського потрапило в мережу

Коміки привітали українців з Міжнародним днем дружби
Актори студії Квартал 95 показали раритетні фото з Володимиром Зеленським у часи його акторської кар'єри. Таким чином коміки привітали всіх українців з Міжнародним днем дружби, який відзначають 30 липня.
Знімки опублікували в офіційному Instagram студії Квартал 95. На фотографіях зображені Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Корявченков, Степан Казанін та звісно Володимир Зеленський.
"Друзі – це сім'я, яку ми обираємо. Цінуйте і бережіть тих, хто поруч. З Днем дружби!" – підписали у соцмережі серію чорно-білих знімків.
Фото: Володимир Зеленський і Олена Кравець (instagram.com/kvartal95official)
Миле ретро-фото з президентом Зеленським не залишило байдужим підписників. Вони пишуть, що всі, хто на фото, красунчики і молодці.
Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)
Фото: Раритетні фото "кварталівців"
Як ми раніше писали, президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду на святкуванні Дня незалежності в 2019 році. Але в офісі президента заявили, що в Києві пройде свято в іншому форматі і замість параду пройде Хода гідності.
Ми також писали про те, що на сайті президента України з'явилися петиції про проведення параду до Дня незалежності.