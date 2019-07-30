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Миле ретро-фото Зеленського потрапило в мережу

STYLERЖиття    30.07.2019 - 15:50
Миле ретро-фото Зеленського потрапило в мережу
Володимир Зеленський(Колаж РБК-Україна)

Коміки привітали українців з Міжнародним днем дружби

Актори студії Квартал 95 показали раритетні фото з Володимиром Зеленським у часи його акторської кар'єри. Таким чином коміки привітали всіх українців з Міжнародним днем дружби, який відзначають 30 липня.

Знімки опублікували в офіційному Instagram студії Квартал 95. На фотографіях зображені Олена Кравець, Євген Кошовий, Юрій Корявченков, Степан Казанін та звісно Володимир Зеленський.

"Друзі – це сім'я, яку ми обираємо. Цінуйте і бережіть тих, хто поруч. З Днем дружби!" – підписали у соцмережі серію чорно-білих знімків.

Миле ретро-фото Зеленського потрапило в мережу

Фото: Володимир Зеленський і Олена Кравець (instagram.com/kvartal95official)

Миле ретро-фото з президентом Зеленським не залишило байдужим підписників. Вони пишуть, що всі, хто на фото, красунчики і молодці.

  • Найкращі
  • Ви найкращі!
  • Ви такі класні!
  • Квартал - супер.

Миле ретро-фото Зеленського потрапило в мережу

Скріншот коментарів (instagram.com/kvartal95official)

 

Фото: Раритетні фото "кварталівців"

Як ми раніше писали, президент України Володимир Зеленський підписав указ про скасування параду на святкуванні Дня незалежності в 2019 році. Але в офісі президента заявили, що в Києві пройде свято в іншому форматі і замість параду пройде Хода гідності.

Ми також писали про те, що на сайті президента України з'явилися петиції про проведення параду до Дня незалежності.

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