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23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)

STYLERКурйози    24.07.2019 - 18:33
23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)
Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

Гіпсові погруддя Зеленського почали продавати в Україні

Володимир Зеленський з'явився у продажу. Точніше, не сам президент України, а його бюст, виготовлений з гіпсу.

Висота погруддя становить 23 см, важить він 2,5 кілограма. Його можна придбати на одному з популярних сайтів оголошень. Віддати за гіпсового Зеленського доведеться близько двох тисяч гривень.

23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)

Бюст Зеленського

В описі лота йдеться, що це чудовий і унікальний подарунок, який також "чудово прикрасить ваш робочий стіл і інтер'єр".

Бюст Зеленського виготовлений з скульптурного гіпсу, покритий 3 шарами лаку і сусальним золотом. Представлений в трьох кольорах: мармур, слонова кістка глянець, слонова кістка матовий.

 

Бюст Зеленського

Користувачі мережі активно коментують появу такого товару.

"Гей, автори! Як попит на шедевр в "сусальному золоті"?", - прокоментував заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою.

23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)

Скріншот (facebook.com/george.tuka)

  • Немає ж самого ходового кольору! Зеленого!
  • Переформатизований золотий батон. Кінець відомий
  • Мені смішно, що ви ведесь на такі дешеві трюки. Завтра хтось зробить бюст ваш і виставить в інтернеті. Що це буде означати? Дорослі люди, блін...
  • Якби не прізвище під бюстом, то здогадатися, хто цей юний комсомолець, майже не можливо.

23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)

Скріншот (facebook.com/george.tuka)

23-сантиметровий Зеленський з'явився в продажу (фото)

Скріншот (facebook.com/george.tuka)

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до чиновників і сказав, щоб ті не вішали портрети гаранта у своїх кабінетах.

"Президент - не ікона, він не ідол, президент - це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей і перед кожним рішенням дивіться в очі їм", - сказав Зеленський у своїй промові під час урочистого засідання парламенту.

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