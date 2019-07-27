Зеленський в гіпсі: фанатка зробила несподіваний подарунок Президенту

Зеленський отримав подарунок від фанатки - всі подробиці (колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський незабаром зможе особисто побачити свій бюст

Володимир Зеленський став предметом для творчості його фанатки. Дівчина з Вінниці створює гіпсові скульптури Президента і одну з них вирішила подарувати об'єкту обожнювання. Про автора скульптури стало відомо з оголошень про продаж бюстів на різних майданчиках, після чого з нею зв'язалися журналісти. "ТСН" з'ясувало, чому дівчина створює бюсти, і як до неї прийшла така ідея.

Марія – мешканка Вінниці, їй 23 роки і вона набиває татуювання. Місяць тому вона вирішила створити 23-сантиметровий бюст Володимира Зеленського.

"Я загорілася!" – прокоментувала свою ідею авторка.

Перший бюст зробила для себе і відчула, що інші люди теж можуть захотіти.

"Бачити його у себе не тільки в кабінетах, але і на кухні, в будинках", - заявила про своє бажання Марія.

Дівчина впевнена: схожість між оригіналом і прототипом – фотографічна.

Гіпсовий Зеленський коштує на поточний момент 2 тисячі гривень. Він є в класичному білому варіанті і зі слонової кістки. Художниця на поточний момент намагається добитися ефекту малахіту. Його висота – 23 сантиметри, вага – 2 кг.

Зеленський отримав подарунок від фанатки - всі подробиці (скріншот: youtube.com/ТСН)

Оголошення про продаж гіпсових бюстів розмітили її друзі і на адресу своєї творчості авторка почула багато негативу. Тепер переживає, чи сподобається її статуя президенту. Якщо президент скаже більше не робити бюстів – робити перестане, але дуже засмутиться, каже Марія.

"Цей бюст я залишу собі на доопрацювання, а цей я хотіла б подарувати Володимиру Зеленському", - заявила художниця, поцілувавши свою статую в щоку Президента, і попросила передати Гаранту.

Зеленський отримав подарунок від фанатки - всі подробиці (відео: youtube.com/ТСН)

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський засвітився на шоу "Ліга сміху" в Одесі. Про приїзд Зеленського в Одесу стало відомо ще до приїзду його дружини, коли в місті різко взялися за організацію заходів безпеки. Заради дружини Президента закрили половину пляжу, а також водолази перевіряли морське дно на наявність вибухонебезпечних матеріалів.