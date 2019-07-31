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Філарет звернувся до Зеленського за терміновою допомогою

STYLERЖиття    31.07.2019 - 12:08
Філарет звернувся до Зеленського за терміновою допомогою
Філарет звернувся до Зеленського (колаж РБК-Україна)

Філарет просить Володимира Зеленського захистити його від "рейдера" Епіфанія

Филарет звернувся до Володимира Зеленського і попросив захистити його від Епіфанія. У своєму відкритому листі почесний патріарх звернувся до президента України і звинуватив предстоятеля ПЦУ у "рейдерстві". Текст листа опублікований на Facebook-сторінці УПЦ КП.

За словами Філарета, очолювана Єпіфаній ПЦУ ущемляє права віруючих Української православної церкви Київського патріархату. Тому він вимагає від Зеленського припинити беззаконня по відношенню до УПЦ і захистити від "рейдерства Православної церкви України".

"Вельмишановний Володимире Олександровичу! Обставини змушують мене до невідкладного звернення до Вас, бо йдеться про інтереси українського народу. В результаті прямого обману, в який безпосередньо був втягнутий Патріарх і Українська Православна Церква Київського Патріархату, при безпосередній антинародній участі Порошенка П.О. 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про так звану "незалежність". Нажаль, до 06.01.2019 року тексту Томосу ніхто, крім Порошенка П.О. і митрополита Епіфанія, не бачив. Отримавши таку небажану залежність, я і вірні УПЦ Київського Патріархату негайно почали боротьбу проти кабальної угоди, вийшли із складу ПЦУ, провівши Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату. Втім зараз починається рейдерська атака на майно УПЦ Київського Патріархату і це рейдерство очолює особисто митрополит Епіфаній, Предстоятель ПЦУ", - написав Філарет.

До глави УПЦ КП навіть дійшла інформація, що Мінюст вже "почав процес ліквідації" УПЦ КП. Саме тому Філарет просить Зеленського, щоб той "безпосередньо втрутився і припинив цей бєспрєдєл". В кінці листа Філарет закликав на Зеленського Боже благословення.

Філарет звернувся до Зеленського за терміновою допомогою

Скріншот поста (facebook.com/УПЦ КП)

Багато користувачів мережі підтримують УПЦ КП і Філарета. Але є й ті, хто вважає, що в цій ситуації почесний патріарх - не правий.

  • Маємо надію, що президент Володимир Зеленський поставиться з повагою до прихожан УПЦ КП, до людей, які щиро підтримують святійшого Патріарха Філарета, і призупинить цю війну, яку веде Єпіфаній, і цим дасть людям молитися у тій церкві і з тим пастером, до якого прагне їхня душа.
  • Ми вільний народ і маємо право на вибір.
  • ПЦУ, створена на брехні, продовжує свою чорну роботу по знищенню дійсно незалежної української церкви. Підтримаємо Патріарха Філарета в його боротьбі за незалежну українську церкву.
  • Вам мало, що Порошенка спровокували "проханнями", а тепер клянете, втрутитись у справи Церкви, так, зараз, ще й Зеленського почали провокувати на порушення Законів України?
  • Я б порадив Філарету звернутись до Римського Папи. Якщо він не допоможе, то Філарету допоможе одна кадильниця-кадило.

Філарет звернувся до Зеленського за терміновою допомогою

Скріншот

Раніше ми писали про те, що у ПЦУ пояснили поведінку Філарета.

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