Філарет звернувся до Зеленського за терміновою допомогою

Філарет просить Володимира Зеленського захистити його від "рейдера" Епіфанія
Филарет звернувся до Володимира Зеленського і попросив захистити його від Епіфанія. У своєму відкритому листі почесний патріарх звернувся до президента України і звинуватив предстоятеля ПЦУ у "рейдерстві". Текст листа опублікований на Facebook-сторінці УПЦ КП.
За словами Філарета, очолювана Єпіфаній ПЦУ ущемляє права віруючих Української православної церкви Київського патріархату. Тому він вимагає від Зеленського припинити беззаконня по відношенню до УПЦ і захистити від "рейдерства Православної церкви України".
"Вельмишановний Володимире Олександровичу! Обставини змушують мене до невідкладного звернення до Вас, бо йдеться про інтереси українського народу. В результаті прямого обману, в який безпосередньо був втягнутий Патріарх і Українська Православна Церква Київського Патріархату, при безпосередній антинародній участі Порошенка П.О. 6 січня 2019 року Україна отримала Томос про так звану "незалежність". Нажаль, до 06.01.2019 року тексту Томосу ніхто, крім Порошенка П.О. і митрополита Епіфанія, не бачив. Отримавши таку небажану залежність, я і вірні УПЦ Київського Патріархату негайно почали боротьбу проти кабальної угоди, вийшли із складу ПЦУ, провівши Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату. Втім зараз починається рейдерська атака на майно УПЦ Київського Патріархату і це рейдерство очолює особисто митрополит Епіфаній, Предстоятель ПЦУ", - написав Філарет.
До глави УПЦ КП навіть дійшла інформація, що Мінюст вже "почав процес ліквідації" УПЦ КП. Саме тому Філарет просить Зеленського, щоб той "безпосередньо втрутився і припинив цей бєспрєдєл". В кінці листа Філарет закликав на Зеленського Боже благословення.
Скріншот поста (facebook.com/УПЦ КП)
Багато користувачів мережі підтримують УПЦ КП і Філарета. Але є й ті, хто вважає, що в цій ситуації почесний патріарх - не правий.
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Раніше ми писали про те, що у ПЦУ пояснили поведінку Філарета.