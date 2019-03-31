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У Києві 8 дільниць розпочали роботу із запізненням

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 09:47
У Києві 8 дільниць розпочали роботу із запізненням
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Правопорядок забезпечують близько 6 тис. поліцейських

У Києві на виборах президента України 8 дільниць розпочали роботу із запізненням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Так, у столиці працює 13 окружних та 1 тис. 105 дільничних виборчих комісій. Правопорядок забезпечують близько 6 тис. поліцейських.

"Кожну дільницю у столиці охороняють щонайменше двоє поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 31 березня з 08:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці для голосування на виборах президента України.

Раніше РБК-Україна писало, що у день виборів 2019 на одну з виборчих дільниць у Волинській області не допустили спостерігача громадянської мережі ОПОРА.

Також повідомлялося, що у Харківській області сьогодні, 31 березня, на виборах президента України із незначним затриманням відкрилися 2 дільниці, розташовані у Основ'янському районі та у місті Ізюм.

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