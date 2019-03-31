З тренування і на дільницю: Кличко приїхав голосувати на велосипеді

Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

На вибори президента Кличко приїхав на велосипеді

Вибори 2019 в Україні стартували і відкриті виборчі дільниці вже відвідали багато українців.

Віталій Кличко, мер Києва, приїхав на виборчу дільницю о 8 ранку на велосипеді і в спортивній формі. Він вирушив після ранкового тренування відразу на свою дільницю в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Про це повідомили в прес-службі мера столиці.

На дільниці Віталій Кличко поспілкувався з іноземними спостерігачами і зробив заяву про те, що ключове завдання виборів – це те, щоб вибір кожного українця був захищений.

Вибори 2019: Кличко відвідав виборчу дільницю (kyivcity.gov.ua)

"Від цих виборів залежить, яким чином буде розвиватися Україна. Незалежно від того, кого оберуть президентом, дуже важливо, щоб ні в якому разі наша держава не згорнула з курсу на євроінтеграцію. Все, що залежить від мене, я роблю і буду робити, щоб Україна втілювала європейські демократичні цінності, стала сильною і успішною країною європейського співтовариства", – заявив мер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити виборцям на дільницях у випадках нестандартних ситуацій, таких як мінування дільниці або якщо вони стали свідками порушень.

А також розповідали про те, що на частині виборчих дільниць утворилися черги.