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У Житомирській обл. виборці голосували до офіційного відкриття дільниці

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 10:06
У Житомирській обл. виборці голосували до офіційного відкриття дільниці
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Деякі виборці голосували без паспортів

В ході виборів президента України у Житомирській області на дільниці у Коростені комісія дозволила виборцям проголосувати до 8 години ранку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію громадянської мережі ОПОРА.

Також було зафіксовано голосування виборців без паспортів на дільниці у Черняхівському районі.

"У місті Коростень (ВО №64) на ДВК №181280 по вул. Київська, 4, комісія дозвола 8 виборцям проголосувати до 8:00. За це проголосували члени комісії на ранковому засіданні. Аргументація - виборці поспішали на електричку", - йдеться у повідомленні.

У Черняхівському районі люди голосують без паспортів.

"У с. Зороків Черняхівський р-н (ВО№ 66, м. Малин) на дільниці №181143 зафіксовані  непоодинокі голосування виборців без паспортів", - йдеться у повідомлення.

Окрім того, за інформацією спостерігачів ОПОРи, у Житомирській області на 30 виборчих дільницях не вистачає кабінок та скриньок для голосування.

Раніше РБК-Україна писало, що у день виборів 2019 на одну з виборчих дільниць у Волинській області не допустили спостерігача громадянської мережі ОПОРА.

Також повідомлялося, що у Харківській області сьогодні, 31 березня, на виборах президента України із незначним затриманням відкрилися 2 дільниці, розташовані у Основ'янському районі та у місті Ізюм, а у Києві - 8 дільниць.

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