Віддаєш тисячу - отримуєш три: українцям пропонують новий спосіб "заробітку", за який можна сісти в тюрму

Потрібно сказати, що фальшивомонетники торгують своїми виробами через інтернет не перший рік. Час від часу їх ловлять правоохоронці, тоді з'являються нові "контори", і все повертається на круги своя. З плином часу просто змінюється якість товару ділків, але суть залишається колишньою - людям пропонують "заробляти" на таких копіях гривень, свідомо порушувати закон, за що передбачається кримінальна відповідальність. Нагадаємо, за виготовлення, зберігання та придбання з метою збуту підроблених грошей в Україні "світить" позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Зараз зловмисники запустили в мережі рекламу й активно просувають пропозицію на просторах інтернету.

Тут цілий набір стандартних заманух - від "низької вартості", до "гарячих" пропозицій з лімітованим запасом продукції, що спонукають поспішати із замовленням:

"Віддаєш 1000 грн. Отримуєш 3000 грн."

"Пропозиція діє стільки-то годин..." - красується таймер.

Залишилося така-то кількість купюр

Скрін з коментарем і хвалебним відгуком вдячного "клієнта" ...

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В оголошенні на сайті "prep11.s3.eu-central-1.amazonaws.com" під відео з лого "Money24" вказується, що підроблені купюри "приймають 99% терміналів, можна також обмінювати на ринках, в супермаркетах". Також злочинці запевняють, що фальшаки розроблені за новою технологією, виготовляються з високоякісних бавовняних матеріалів, а зі ступеня захисту нібито мають водяний знак, орловський друк, захисну нитку, рельєфний друк, прихований знак, магнітний номер.

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Щоб зробити замовлення папірців, схожих на купюри номіналом 500 і 200 гривень, потрібно перейти в їх Telegram-канал. Далі треба оформити замовлення менеджеру. Після цього обіцяють оправити копії грошей через "Нову Пошту" замовнику, а оплата відбувається при отриманні на пошті.

"Купюри відправляються в закритій, світлонепроникній упаковці, ніхто крім вас не знає що лежить всередині. За 2 роки роботи, цей спосіб показав себе як найбезпечніший", - пишуть аферисти.

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Нижче в оголошенні красується назва "компанії": ТОВ "ProShop", а також прописаний ЄДРПОУ 74556147 - який насправді взагалі не існує в базі українських підприємств. Вказується також, що фірма розташована в Одесі на вулиці Базова, 19.

Примітно, що на просторах інтернету можна знайти масу попереджень про шахраїв, що діють під "вивіскою" ProShop з таким же ЄДРПОУ, або ж суміжних інтернет-магазинах shoptop.one і proshop.tech. У відгуках українці скаржаться, що стали жертвами обману з боку такого магазину, де їм продають або непрацюючі товари, або за дуже завищеними цінами, або взагалі не надсилають замовлення, і абсолютно не відповідають на дзвінки обурених клієнтів.

Ось тільки деякі приклади відгуків:

Скрін: telefonnyjdovidnyk.com.ua

Скрін: otzyvua.net

Але не тільки така контора монополізувала "ринок" фальшивих гривень з продажами в мережі. Так, ось і ще один "ділок" на ім'я Роман Козловський рекламує в Facebook аналогічний товар - копії купюр номіналом 500 гривень.

Скрін