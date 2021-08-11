Шахраї крадуть гроші українців через псевдосайт "Нової пошти": як працює нова схема

Шахраї в Україні придумали ще один спосіб красти гроші. Так, аферисти створили фейковий сайт "Нової пошти", щоб виманювати дані банківських карт.

Як працює шахрайська схема, яку злочинці провертають за допомогою довірливих клієнтів OLX і "Нової пошти" - читайте у нашому матеріалі далі.

Як працює нова шахрайська схема

На гачок аферистів ледь не потрапила нещодавно киянка Любов Лукашина.

У своєму Facebook вона розповіла, що натрапила на шахраїв, коли хотіла продати через сайт оголошень OLX дитячі речі.

Як тільки-но жінка виставила оголошення, їй у Viber відразу написала дівчина на ім'я Вікторія і виявила бажання купити товар.

"Уточнювала деталі товару, задавала питання про доставку. Загалом, замилювала очі і відганяла геть думки про недобре", - написала киянка.

Коли справа дійшла до оформлення угоди, "покупчиня" запропонувала Любові скористатися доставкою через послугу "сейф-сервіс" від нібито "Нової пошти". Вона навіть відправила скріншот інтерфейсу сервісу.

Скриншот

Любов подумала, що послуга по суті є звичайною відправкою з післяплатою, але все ж зважилася скористатися нею.

Потім шахрайка попросила Любов надіслати їй особисті дані - ПІБ, адресу доставки і вагу товару - для оформлення накладної, а потім відправила посилання на сайт нібито "Нової пошти". Саме це посилання видалося киянці дуже підозрілим.

Скриншот

"Адреса така дивна. Переходжу. Там нібито заповнена накладна. Переходжу далі. І - вуаля! Так, форма для відправки даних моєї банківської картки”, - розповіла Любов.

Скриншот

Звісно, жінка зрозуміла, що її хочуть обдурити. Тому відмовилася вводити дані карти.