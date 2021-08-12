Отдаешь тысячу - получаешь три: украинцам предлагают новый способ "заработка", за который можно сесть в тюрьму

Нужно сказать, что фальшивомонетчики торгуют своими поделками в интернете не первый год. Время от времени их ловят правоохранители, тогда появляются новые "конторы", и все возвращается на круги своя. С течением времени просто меняется качество товара дельцов, но суть остается прежней - людям предлагают "зарабатывать" на таких копиях гривен, сознательно нарушать закон, за что предусматривается криминальная ответственность. Напомним, за изготовление, хранение и приобретение с целью сбыта поддельных денег в Украине "светит" лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Сейчас злоумышленники запустили в сети рекламу и активно продвигают предложение на просторах интернета.

Тут целый набор стандартных заманух - от "низкой стоимости", до побуждающих торопиться с заказом "горячих" предложений с лимитированным запасом продукции:

"Отдаешь 1000 грн. Получаешь 3000 грн."

"Предложение действует столько-то часов..." - красуется таймер.

Осталось такое-то количество купюр

Скрин с комментарием и хвалебным отзывом благодарного "клиента" ...

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В объявлении на сайте "prep11.s3.eu-central-1.amazonaws.com" под видео с лого "Money24" указывается, что подделанные купюры "принимают 99% терминалов, можно также обменивать на рынках, в супермаркетах". Также преступники уверяют, что фальшаки разработаны по новой технологии, изготавливаются из высококачественных хлопчатобумажных материалов, а из степени защиты якобы имеют водяной знак, орловскую печать, защитную нить, рельефную печать, скрытый знак, магнитный номер.

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Чтобы сделать заказ бумажек, похожих на купюры номиналом 500 и 200 гривен, требуется перейти в их Telegram-канал. Далее требуется оформить заказ менеджеру. После этого обещают оправить копии денег через "Новую почту" заказчику, а оплата происходит при получении на почте.

"Купюры отправляются в закрытой, светонепроницаемой упаковке, никто кроме вас не знает что лежит внутри. За 2 года работы, этот способ показал себя как самый безопасный", - пишут аферисты.

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Ниже в объявлении красуется название "компании": ТОВ "ProShop", а также прописан ЄГРПОУ 74556147 - который на самом деле вообще не существует в базе украинских предприятий. Указывается также, что фирма расположена в Одессе на улице Базовая, 19.

Примечательно, что на просторах интернета можно найти массу предупреждений о мошенниках, действующих под "вывеской" ProShop с таким же ЄГРПОУ, или же смежных интернет-магазинах shoptop.one и proshop.tech. В отзывах украинцы жалуются, что стали жертвами обмана со стороны такого магазина, где им продают или неработающие товары, или по очень завышенным ценам, или вообще не присылают заказ, и совершенно не отвечают на звонки возмущенных клиентов.

Вот только некоторые примеры отзывов:

Скрин: telefonnyjdovidnyk.com.ua

Скрин: otzyvua.net

Но не только такая контора монополизировала "рынок" фальшивых гривен с продажами в сети. Так, вот и еще один "делец" по имени Роман Козловский рекламирует в Facebook аналогичный товар - копии купюр номиналом 500 гривен.

Скрин