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Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських

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Середа 11 серпня 2021 23:09
Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських Колаж РБК-Україна: Каменських стала жертвою шахраїв
Автор: Володимир Костирін

Шахраї виманюють гроші у довірливих користувачів мережі за допомогою різних "лохотронів", а щоб заманити жертву., нерідко використовують у своїх схемах фото або відео відомих артистів, які нібито рекламують такі "суперпропозиції". Так, нещодавно аферисти розводили громадян "за допомогою" ведучої "плюсів" Алли Мазур, а також коміка Євгена Кошового з "Кварталу 95". Знаменита співачка Настя Каменських теж потрапила під приціл зловмисників.

Як російські шахраї розводили на гроші українців від імені поп-зірки, використовуючи викрадений у неї контент - читайте в матеріалі нижче.

Суть схеми така - задурити мізки людям нібито акцією чи розіграшем, який влаштувала знаменитість, щоб наївні користувачі мережі переслали злочинцям 145 гривень, і згодом отримали нібито гарантовані призи у вигляді авто або десятків тисяч гривень.

Для цього шахраї в Facebook та Instagram кілька місяців тому просували платну рекламу.

"Цей крутий BMW або 5 мільйонів гривень отримає один з вас від мене вже зовсім скоро" - говорилося в пості від фейкового акаунта Каменських з відео, де вона пропонує взяти участь в розіграшах авто.

Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських

Скріншот

Під цією публікацією далі йшла велика кількість коментарів від юзерів зі словами подяки за "отримані гроші". Також вони запевняли всіх, що все дійсно працює, і рекомендували брати участь іншим.

Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських

Скріншот коментарів

Для цього потрібно було відповісти на ряд питань від "рекламодавців". Після цього на сайті ресурсу з'являлося повідомлення, що вам зараховується винагорода в розмірі 58 353 грн, і щоб отримати кошти, потрібно здійснити платіж 145 грн, які до слова обіцяли повернути разом з призовими. Гроші, природно, шахраї нікому не висилали.

Насправді аферисти просто вкрали та відредагували відео з офіційної сторінки Каменських, і пізніше обурена співачка навіть публікувала заяву у своєму Instagram, в якому попереджала про шахрайську схему та обман.

Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських

Скріншот

Втім, навіть після цього така реклама все одно залишалася в соціальних мережах, заманюючи в тенета шахраїв нових довірливих жертв.

До речі, Настя Каменських стає жертвою шахраїв вже не вперше - раніше ім'я зірки використовували для реклами продуктів для схуднення.

Нагадаємо також, що в Україні активізувалися шахраї, які маскуються під "ПриватБанк" і обіцяють шалені гроші.

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Настя Каменських
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