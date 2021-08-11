Шахраї з Росії розводять українців на гроші, використовуючи відео Насті Каменських
Шахраї виманюють гроші у довірливих користувачів мережі за допомогою різних "лохотронів", а щоб заманити жертву., нерідко використовують у своїх схемах фото або відео відомих артистів, які нібито рекламують такі "суперпропозиції". Так, нещодавно аферисти розводили громадян "за допомогою" ведучої "плюсів" Алли Мазур, а також коміка Євгена Кошового з "Кварталу 95". Знаменита співачка Настя Каменських теж потрапила під приціл зловмисників.
Як російські шахраї розводили на гроші українців від імені поп-зірки, використовуючи викрадений у неї контент - читайте в матеріалі нижче.
Суть схеми така - задурити мізки людям нібито акцією чи розіграшем, який влаштувала знаменитість, щоб наївні користувачі мережі переслали злочинцям 145 гривень, і згодом отримали нібито гарантовані призи у вигляді авто або десятків тисяч гривень.
Для цього шахраї в Facebook та Instagram кілька місяців тому просували платну рекламу.
"Цей крутий BMW або 5 мільйонів гривень отримає один з вас від мене вже зовсім скоро" - говорилося в пості від фейкового акаунта Каменських з відео, де вона пропонує взяти участь в розіграшах авто.
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Під цією публікацією далі йшла велика кількість коментарів від юзерів зі словами подяки за "отримані гроші". Також вони запевняли всіх, що все дійсно працює, і рекомендували брати участь іншим.
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Для цього потрібно було відповісти на ряд питань від "рекламодавців". Після цього на сайті ресурсу з'являлося повідомлення, що вам зараховується винагорода в розмірі 58 353 грн, і щоб отримати кошти, потрібно здійснити платіж 145 грн, які до слова обіцяли повернути разом з призовими. Гроші, природно, шахраї нікому не висилали.
Насправді аферисти просто вкрали та відредагували відео з офіційної сторінки Каменських, і пізніше обурена співачка навіть публікувала заяву у своєму Instagram, в якому попереджала про шахрайську схему та обман.
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Втім, навіть після цього така реклама все одно залишалася в соціальних мережах, заманюючи в тенета шахраїв нових довірливих жертв.
До речі, Настя Каменських стає жертвою шахраїв вже не вперше - раніше ім'я зірки використовували для реклами продуктів для схуднення.
Нагадаємо також, що в Україні активізувалися шахраї, які маскуються під "ПриватБанк" і обіцяють шалені гроші.