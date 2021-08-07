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Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

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Субота 07 серпня 2021 06:45
Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото) За деякі гривневі банкноти ви не зможете нічого купити (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Гривні в Україні мають сучасний дизайн та надійний захист від підроблення. Але всі банкноти і монети мають свій життєвий цикл, після якого вони вилучають з обігу.

Тому якщо ви знайшли у кишені старої осінньої куртки 100-гривневу купюру - не спішіть радіти. Бо, можливо, ви нічого не зможете купити за неї.

Які банкноти сьогодні є актуальними і єдиним законним платіжним засобом в Україні, а які можна просто "повісити у рамочку" (або продати на аукціоні) - дивіться нижче у матеріалі Styler.

Які банкноти зараз діють в Україні

На сьогодні в нашій країні можна розплачуватися лише гривнями зразків 2003-2007 років, або найновішими, які почали друкуватися з 2014 року.

Старіші банкноти виглядають так:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

Ці банкноти є законним платіжним засобом (bank.gov.ua)

А це - нові банкноти:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

Ці банкноти є законним платіжним засобом (bank.gov.ua)

Також у обігу діють монети номіналами 1, 2, 5 і 10 грн.

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

Ось так виглядають гривневі монети, якими можна розраховуватися в Україні (bank.gov.ua)

Які купюри не дійсні в Україні

А от нижче перераховані банкноти вилучаються з обігу на території України, а з 1 жовтня минулого року вони перестали бути платіжним засобом:

1 гривня з "Руїнами Херсонесу" на зворотній стороні (до 2004 року) "Градом Володимира" зразка 2004 року:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

1 гривня (bank.gov.ua)

2 гривні зразка 1992, 1995 і 2001 років:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

2 гривень (bank.gov.ua)

5 гривень зразка 1992, 1994, 1997 і 2001 років:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

5 гривень (bank.gov.ua)

10 гривень з "Києво-Печерською лаврою" на зворотній стороні зразка 1992, 1994 і 2000 років:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

10 гривень (bank.gov.ua)

20 гривень зразка 1992, 1995 і 2000 років:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

20 гривень (bank.gov.ua)

50 гривень з "Будинком Верховної Ради" на зворотній стороні зразка 1992 року:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

50 гривень (bank.gov.ua)

100 гривень з "Собором Святої Софії Київської" на зворотній стороні зразка 1992 року:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

100 гривень (bank.gov.ua)

200 гривень з "Собором Святої Софії Київської" на зворотній стороні зразка 2001 року:

Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

200 гривень (bank.gov.ua)

Раніше ми писали, що українці не зможуть обміняти долари і розповідали, кого це стосується.

Також дивіться, як виглядають 2 копійки, які ви можете продати за 1000 доларів.

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