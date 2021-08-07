Якщо у вас є такі гривні - ви нічого за них не купите: як виглядають купюри (фото)

За деякі гривневі банкноти ви не зможете нічого купити (фото: РБК-Україна)

Гривні в Україні мають сучасний дизайн та надійний захист від підроблення. Але всі банкноти і монети мають свій життєвий цикл, після якого вони вилучають з обігу. Тому якщо ви знайшли у кишені старої осінньої куртки 100-гривневу купюру - не спішіть радіти. Бо, можливо, ви нічого не зможете купити за неї.

Які банкноти сьогодні є актуальними і єдиним законним платіжним засобом в Україні, а які можна просто "повісити у рамочку" (або продати на аукціоні) - дивіться нижче у матеріалі Styler.