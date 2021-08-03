В Україні активізувались шахраї: маскуються під "ПриватБанк" і обіцяють шалені гроші

Ми вже писали, що українцям зараз масово пропонують взяти участь у безпрограшній вікторині , яка насправді є звичайним "розводняком". А тепер злочинці у соцмережах рекламують ще один "сервіс", який за лічені хвилини "збагатить" кожного бажаючого.

На початку серпня в Україні активізувалися шахраї, які намагаються розвести людей на гроші. Тепер аферисти почали на всю використовувати Facebook.

Як саме працює схема і чому на неї не потрібно "вестися" - читайте нижче у матеріалі Styler.

Як працює шахрайська схема

Отже. У Facebook користувачам останнім часом пропонується дешева реклама. У ній йдеться про те, що "кожен житель України має право на разову виплату".

Звісно, для того, аби отримати кошти, потрібно здійснити ряд маніпуляцій. Зокрема, перейти на сумнівний сайт, підтвердити вік тощо. А далі - вікторина.

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Цікаво, що подібні фейкові оголошення проплачуються власниками сторінок зі схожою назвою - Inform Buro, Inform Banks, Mari Inform - які були створені виключно під подібні шахрайські діяння.

Варто звернути увагу й на те, що суми, які нібито по праву належать кожному громадянину, теж різняться. Від 19 500 до 30 500 грн. Чому саме такі цифри - невідомо.

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Але щоб отримати ці гроші, вам потрібно сплатити комісію близько 150 грн (за суму до 200 грн поліція не притягне злочинців до кримінальної відповідальності).

Шахраї стверджують, що комісія вам повернеться, але, звісно, всі ми знаємо, як це працює. Не забувайте, що коли діло дійде до оплати комісії, то ви на фішинговому сайті лишите усі дані своєї карти, а злочинці зможуть списати з рахунку будь-яку суму.

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До речі, для кращого ефекту аферисти у своїх рекламних оголошеннях використовують айдентику відомих брендів. Зокрема - "ПриватБанку". Розрахунок йде на те, що люди мають повірити у те, що державна фінансова установа дійсно роздає гроші кожному громадянину України...

Тому коли бачите подібні оголошення - просто ігноруйте їх, а ще ліпше - подавайте скаргу у Facebook, щоб інші люди не мали змоги втратити свої гроші.

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