Якщо вам дають здачу такими копійками - вас обманюють: як розпізнати фальшивку (фото)

Але все ж є кілька способів дізнатися: вас обманюють, наприклад, в магазині, коли дають здачу, чи ні?

Розпізнати фальшиві гроші не завжди просто. Тим більше коли мова йде про копійки. Та й багато хто з нас вже забули, коли користувалися дрібняками в останній раз...

Про те, чим фальшиві 50 копійок відрізняються від справжніх, - детально читайте в нашому матеріалі нижче.

Як розпізнати фальшиві 50 копійок?

Український нумізмат і колекціонер на ім'я Денис часто розповідає про банкноти та монети у своєму Instagram. Саме він розповів, як розпізнати фальшиві 50 копійок - їх у хлопця цілий комплект!

Комплект фальшаків (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копійок 1994 року - так званий "ромб". Відмінна риса - в першій грона чотири ягоди у формі ромба.

Фальшива 50-копійчана монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копійок 1994-го з імітацією штампа 1БАк (4-ягідник). Вважається фальшак, оскільки в 1994-му не було чотирьох ягідника.

Фальшива 50-копійчана монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копійок 1992 року - майстерний фальшак, імітація рідкісного штампа 1АГс. Існують рідкісні монети, які складно відрізнити за штампами. До таких належить штамп 1АГ, відмінна риса - у сьомій гроні відросток у формі трапеції. Поруч для порівняння звичайна 1АГм у штемпелі.

Фальшива 50-копійчана монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

50 копійок 1992 року - один з найцікавіших фальшаків, так званий "грубий". Відмінності видно явні.

Фальшива 50-копійчана монета (фото: instagram.com/den.yoo.coins)

Додамо, що такі "фальшаки" насправді для пересічних українців майже нічого не значать. Тобто, ви можете навіть не помічати, що у вашому гаманці - фальшиві монети. Та й в магазині у вас з імовірністю 99,9% приймуть їх.

Однак у світі нумізматів за такі 50 копійок не дадуть жодного гроша.

Ну і не забувайте, що за виготовлення, зберігання та придбання з метою збуту підроблених грошей (навіть копійок) в Україні "світить" позбавлення волі на строк від трьох до семи років.