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Сколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала сумму

Четверг 12 сентября 2024 17:14
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Сколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала сумму Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская (Фото: instagram.com/poka.tya)
Автор: Любовь Блажко

Екатерина Полтавская, которая недавно рассказала, какие у нее отношения с детьми мужа от первого брака, на этот раз прокомментировала тему алиментов. Так, молодая избранница шоумена рассекретила, сколько он платит ежемесячно.

Что на этот счет сказала Екатерина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Детали

Полтавская отметила, что ежемесячно Владимир тратит на алименты около 30-50 тысяч гривен. Об этом она заявила, ответив на один из вопросов подписчиков.

"По закону должно платить 30 тысяч гривен. Платит 30-50 тысяч каждый месяц", - написала девушка.

Сколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала суммуЕкатерина назвала сумму алиментов (Фото: instagram.com/poka.tya)

Блогерша также отреагировала на комментарии некоторых мужчин касательно выплаты алиментов. Она показала скриншоты их реакций и отметила, что далеко не все понимают и выполняют подобную ответственность.

Сколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала суммуСколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала суммуСколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала сумму

Девушка показала некоторые комментарии мужчин (Фото: instagram.com/poka.tya)

Как известно, от первого брака с Еленой Войченко у ведущего есть сын Эвана-Александр, которому 6 лет, и дочь Эмилия, которой 11 лет. О разводе с Войченко звезда сообщил в 2020 году. А женилась пара в 2007-м.

Сколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала суммуДети Владимира от первого брака (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Позже этого Остапчук женился во второй раз: тогда его избранницей стала юристка Кристина Горняк. В законных отношениях с ней он был в период с октября 2020 по 2022 год.

После этого Владимир объявил о браке с журналисткой Екатериной Полтавской.

Сколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала суммуСколько алиментов платит Остапчук на детей: его избранница назвала суммуОстапчук вскоре снова станет отцом (Фото: instagram.com/poka.tya)

Сейчас супруги ждут пополнения. Несколькими неделями ранее они объявили о беременности и даже рассекретили имя будущего малыша - Тимофей.

Недавно Полтавская неожиданно обратилась к своим хейтерам.

Также девушка ответила на упреки, что хочет две няни для будущего ребенка.

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