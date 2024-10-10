ua en ru
Чт, 10 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Остапчук зізнався, скільки кілограмів "набрала" його вагітна дружина

Четвер 10 жовтня 2024 12:15
UA EN RU
Остапчук зізнався, скільки кілограмів "набрала" його вагітна дружина Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Катерина Собкова

Телеведучий Володимир Остапчук, який невдовзі втретє стане батьком, поділився подробицями вагітності своєї дружини, блогерки та підприємиці Катерини Полтавської.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram шоумена.

Так, у Stories Остапчук поділився, що вони з дружиною відвідали планове обстеження - третій скринінг. Також він опублікував коротке відео з УЗД і відповів на запитання, яке останнім часом найбільше цікавить його підписників - скільки кілограмів "набрала" його молода дружина за вагітність.

"Привезли Тимофія на планове ТО (третій скринінг). Відповім одразу на всі питання, які ви чомусь запитуєте у мене, а не у дружини. У Каті - 30-й тиждень. Набрала 3,5 кг. Схожий на маму", - зазначив Володимир Остапчук.

Остапчук зізнався, скільки кілограмів &quot;набрала&quot; його вагітна дружина

Скриншот

Що відомо про особисте життя Володимира Остапчука

Телеведучий вже був одружений двічі, Катерина Полтавська - третя дружина шоумена.

У шлюбі з Оленою Войченко він прожив 13 років. У ньому народилося двоє дітей: донька Емілія та син Еван, які зараз живуть у Канаді.

Усього через півроку після розлучення з першою дружиною Остапчук одружився вдруге - з юристкою та нотаріусом Христиною Горняк.

Шлюб із Христиною тривав трохи менше двох років. Офіційно пара розлучилася 4 жовтня 2022 року, того ж дня у ведучого зав'язалися серйозні стосунки з журналісткою Катериною Полтавською, яка молодша за Остапчука на 16 років.

Остапчук зізнався, скільки кілограмів &quot;набрала&quot; його вагітна дружина

Володимир Остапчук та Катерина Полтавська (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Наразі пара в очікуванні спільної дитини. Вони влаштували невелику вечірку гендер-паті, щоб дізнатися стать дитини - у подружжя народиться хлопчик.

Також вже розсекретили його ім'я - малюка назвуть Тимофій.

Остапчук зізнався, скільки кілограмів &quot;набрала&quot; його вагітна дружина

Подружжя на гендер-паті (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Раніше вагітна дружина Остапчука відверто розповіла про початок їхніх стосунків.

Також дізнайтеся, скільки аліментів платить Остапчук на дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Остапчук Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо
В Україні збільшаться податки, але військовий збір зросте не для всіх: що відомо