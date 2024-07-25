Остапчук и его молодая жена ждут ребенка (видео)
Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук вместе с женой Екатериной Полтавской ждут ребенка. Об этом супруги записали щемящее и теплое видео, которым поделились в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на общую публикацию Остапчуков в Instagram.
Как выглядит Катерина Полтавская сейчас
В видео, опубликованном супругами, Владимир одет в белый спортивный костюм свободного кроя, в то время, как его жена - в белый бодисьют с шортами, подчеркивающими линии ее фигуры.
Эти кадры супруги подписали "Baby Ostapchuk is coming".
Как реагирует сеть
Комментаторы радуются за пару, желая будущим родителям здоровья и отличных моментов в новом этапе семейной жизни:
- "Класс, поздравляю! Это чудо, пусть эти все моменты доставляют удовольствие"
- "Такое счастье! Рада за вашу семью!"
- "Очень нежно и чувственно рассказали, счастлива за вас, поздравляю!"
- "Поздравляю! Легкой беременности тебе! Теперь понятно, зачем Вова так окна натирал".
Кроме этого, отмечают, что беременность почти никак не изменила Екатерину - несмотря на появление характерного при беременности животика, ее фигура остается стройной и утонченной.
- "Аж мурашки побежали! Какая вы хрупкая и нежная, поздравляем вашу семью"
- "Вау, Катя так прекрасна!"
- "Ну вы прекрасны! Искренние поздравления!".
Что известно о личной жизни пары
Для украинского шоумена это третий ребенок. Двое детей - дочь Эмилия и сын Эван - были рождены в браке с Еленой Войченко, с которой ведущий разошелся в 2020 году. Детей от второго брака, с Кристиной Горняк, у Остапчука нет.
С журналисткой Екатериной, которая младше Владимира на 15 лет, шоумен начал отношения вскоре после быстрого разрыва со второй женой.
Впрочем, как считает блогер-сплетник Богдан Беспалов своей беременностью Екатерина якобы пытается спасти запутанные отношения, в которых наступил кризис.
А для ведущего, по мнению сплетника, третий ребенок может быть способом "не попасть под призыв".
Кстати, ранее мы сообщали о том, что Остапчук попал в скандал из-за ТЦК.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страницы Екатерины Полтавской и Владимира Остапчука, Telegram-канал Богдана Беспалова "BespaLOVmedia".