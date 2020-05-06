ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ослаблення карантину: як правильно гуляти в парках з 11 травня

STYLERЖиття    06.05.2020 - 15:32
Ослаблення карантину: як правильно гуляти в парках з 11 травня
Карантин в Україні (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні продовжено, але у парках можна буде гуляти з 11 травня

Карантин в Україні через коронавірус продовжено до 22 травня, але уряд починає ослаблення з 11 травня. Так, з цього часу в країні відкриють ряд закладів та громадських місць, включаючи парки, сквери та зони відпочинку.

З 11 травня в Україні можна буде гуляти в парках, бігати вздовж набережних і займатися спортом на спортмайданчиках. Але все ж є певні правила, яких необхідно дотримуватися.

Що дозволено

  • Дозволено збиратися в групи до трьох осіб;
  • Можна займатися спортом і бігати, дотримуючись дистанції, встановленої керівництвом парку;
  • У відвідувачів повинен бути набір засобів індивідуального захисту, включаючи маски;
  • Облаштування та дезінфекція вуличних туалетів - наявність рідкого мила і антисептик обов'язкова.

Що заборонено

  • Заборонено працювати атракціонам і розважальним установам.
  • Також заборонено проведення організованих заходів з великим скупченням людей.

Варто зазначити, що з 11 травня також відкриються літні майданчики кафе і ресторани, заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос, почнуть працювати перукарні та салони краси, манікюрні салони.

Також дозволять оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (крім ТРЦ). В країні відкриються музеї і бібліотеки, будуть приймати стоматології, а також дозволять роботу адвокатів, аудиторів і нотаріусів.

Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів розповіли, коли в Україні дозволять внутрішні і міжнародні перельоти.

Чому у Східній Європі коронавірус вбив менше людей, ніж у Західній: названа несподівана відповідь Люди вас послухають: як Швеція перемогла Covid-19 без жорсткого карантину
Новини України парккарантин
Lite
On Top