Ослабление карантина: как правильно гулять в парках с 11 мая

Карантин в Украине (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине продлен, но в парках можно будет гулять с 11 мая

Карантин в Украине из-за коронавируса продлен до 22 мая, но правительство начинает ослабление с 11 мая. Так, с этого времени в стране откроют ряд заведений и общественных мест, включая парки, скверы и зоны отдыха.

С 11 мая в Украине можно будет гулять в парках, бегать вдоль набережных и заниматься спортом на спортплощадках. Но все же есть определенные правила, которые необходимо соблюдать.

Что разрешено

Разрешено собираться в группы до трех человек;

Можно заниматься спортом и бегать, придерживаясь дистанции, установленной руководством парка;

У посетителей должен быть набор средств индивидуальной защиты, включая маски;

Обустройство и дезинфекция уличных туалетов - наличие жидкого мыла и антисептик обязательно.

Что запрещено

Запрещено работать аттракционам и развлекательным учреждениям.

Также запрещено проведение организованных мероприятий с большим скоплением людей.

Стоит отметить, что с 11 мая также откроются летние площадки кафе и ресторанов, заведения общепита смогут обслуживать посетителей на вынос, начнут работать парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны.

Также разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме ТРЦ). В стране откроются музеи и библиотеки, будут принимать стоматологии, а также разрешат работу адвокатов, аудиторов и нотариусов.

Напомним, что в Кабинете министров рассказали, когда в Украине разрешат внутренние и международные перелеты.