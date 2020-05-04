Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але пом'якшать: що зміниться

Карантинні обмеження в Україні будуть діяти до 22 травня
Карантин в Україні вирішили продовжити до 22 травня, але в той же час з 11 травня почнеться ослаблення карантинних обмежень за планом, розробленим Кабінетом міністрів напередодні. Таку заяву зробив Денис Шмигаль, на брифінгу 4 травня.
Раніше в МОЗ заявили, що вже з 5 травня в Україні дозволять проведення планових операцій, що були заморожені на час карантину. При цьому будь-яке оперативне втручання буде проводитися тільки після ПЛР-тесту на COVID-19.
З 11 травня в Україні відкриють ряд закладів та громадських місць. Але робота буде дозволена тільки там, де буде відповідність ряду вимог: 10 квадратних метрів на людину, контроль температури в деяких випадках, маски, дезінфекція.
11 травня в Україні зміниться наступне:
В уряді зазначили, що це поки що попередній план, який розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.
Зазначимо, що в Україні два дні поспіль відзначається зниження кількості захворілих. Але статистика понеділка не дуже показова, адже на вихідних стандартно менше звернень.
Раніше ми писали, коли в Україні запрацює метрополітен. В Офісі президента розповіли, як будуть запускати громадський транспорт.