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Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але пом'якшать: що зміниться

STYLERКоронавірус    04.05.2020 - 13:42
Карантин в Україні продовжать до 22 травня, але пом'якшать: що зміниться
Карантин в Україні продовжать, але пом'якшать (колаж: РБК-Україна)

Карантинні обмеження в Україні будуть діяти до 22 травня

Карантин в Україні вирішили продовжити до 22 травня, але в той же час з 11 травня почнеться ослаблення карантинних обмежень за планом, розробленим Кабінетом міністрів напередодні. Таку заяву зробив Денис Шмигаль, на брифінгу 4 травня.

Раніше в МОЗ заявили, що вже з 5 травня в Україні дозволять проведення планових операцій, що були заморожені на час карантину. При цьому будь-яке оперативне втручання буде проводитися тільки після ПЛР-тесту на COVID-19.

З 11 травня в Україні відкриють ряд закладів та громадських місць. Але робота буде дозволена тільки там, де буде відповідність ряду вимог: 10 квадратних метрів на людину, контроль температури в деяких випадках, маски, дезінфекція.

11 травня в Україні зміниться наступне:

  • відкриються парки, сквери, зони відпочинку;
  • почнуть працювати перукарні та салони краси, манікюрні салони;
  • дозволять роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів;
  • заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос;
  • дозволять оптову та роздрібну торгівлю непродовольчими товарами (крім ТРЦ);
  • запрацюють підприємства побутового обслуговування населення;
  • відкриються музеї та бібліотеки;
  • будуть приймати стоматології;
  • дозволять роботу адвокатів, аудиторів, нотаріусів;
  • зможуть проводитися тренування командних видів спорту для професійних команд.

В уряді зазначили, що це поки що попередній план, який розрахований на те, що істотного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

Зазначимо, що в Україні два дні поспіль відзначається зниження кількості захворілих. Але статистика понеділка не дуже показова, адже на вихідних стандартно менше звернень.

Раніше ми писали, коли в Україні запрацює метрополітен. В Офісі президента розповіли, як будуть запускати громадський транспорт.

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