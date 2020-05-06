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Коли українці знову зможуть літати: в Кабміні озвучили терміни

STYLERЖиття    06.05.2020 - 11:45
Коли українці знову зможуть літати: в Кабміні озвучили терміни
Коли після карантину відновлять авіасполучення (фото: pixabay)

У Кабміні розповіли, коли в Україні дозволять внутрішні і міжнародні перельоти

Карантин в Україні і світі призвів до повного заморожування авіасполучення. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що вже влітку перельоти будуть доступні українцям. Але мова йде поки лише про внутрішнє повітряне сполучення.

А от щодо міжнародного авіасполучення прогнози чиновника не дуже оптимістичні. Він припускає, що влітку його, швидше за все, не буде. Про це Дмитро Кулеба розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

Міністр підкреслив, що відкриття міжнародного повітряного простору залежить не лише від України. Вже зараз європейські країни, що є провідними турнапряками, намагаються розв'язати це питання.

"Так, як було колись, такого не буде точно", - пояснив Кулеба і уточнив, що, швидше за все світ почне оговтуватися від пандемії лише у вересні.

Зауважимо, що багато фахівців кажуть, що восени Україну і світ чекає друга хвиля коронавіруса, бо штам SARS-CoV-2 сезонний.

Нагадаємо, що міжнародне авіасполучення в Україні припинилося з 24 березня. В уряді карантин продовжили до 22 травня, але з 11 числа почнуться деякі послаблення.

А ось "Укрзалізниця" вже анонсувала, що в першу чергу запустить приміські електропоїзди. Про повне відновлення залізничного сполучення говорити поки що рано.

Раніше ми писали, які країни вже готові приймати туристів з-за кордону і заявили про те, що all inclusive все ж буде.

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