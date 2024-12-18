ua en ru
Ср, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оскар 2025: в шортлисты попали два фильма о войне в Украине

Среда 18 декабря 2024 11:02
UA EN RU
Оскар 2025: в шортлисты попали два фильма о войне в Украине Какие фильмы о войне в Украине попали в список Оскар-2025 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Два документальных фильма о событиях войны в Украине были номинированы на одну из самых высоких наград в мире кино - престижную премию "Оскар-2025".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт киноакадемии.

Так, фильмы Порцелянова війна" режиссеров Брендана Белломо и Славы Леонтьева, а также "Одного разу в Україні" авторства Бетси Уэст и Эрла Мака попали в шорт-лист в категории "Лучший документальный полнометражный фильм".

О чем фильм "Порцелянова війна"

Работа освещает жизнь трех украинских художников-керамистов, которые, несмотря на опасность, взрывы и разрушенные города, остаются на родной земле. Они продолжают творить уникальные керамические изделия, превращая хрупкость фарфора в символ несокрушимости и силы духа.

"Одного разу в Україні"

Лента рассказывает о войне глазами детей. Маленькие герои искренне делятся своим видением трагедии, которая изменила их детство, но не смогла разрушить их веры в лучшее будущее.

В то же время картина "Ля Палисиада", поданная Украинским оскаровским комитетом в категории "Лучший международный полнометражный фильм" и снятая режиссером Филиппом Сотниченко, к сожалению, не смогла попасть в список финалистов.

Напомним, церемония вручения премии "Оскар" состоится 3 марта 2025 года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

К слову, ранее мы называли 7 новых украинских сериалов, которые стоит посмотреть уже сейчас.

Кроме этого, делились подборкой из 5 культовых сериалов с интересным сюжетом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Оскар Фильмы
NEWS
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли
Подоляк о размещении миротворческих войск в Украине: в ближайшей перспективе вряд ли