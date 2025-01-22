"Джокер-2", Хоакин Феникс и Леди Гага: все номинанты на антипремию "Золотая малина-2025"
Организаторы антипремии "Золотая малина", которая ежегодно отмечает самые неудачные работы в мире кино, объявили список претендентов. Нынешним лидером по количеству номинаций стал фильм "Джокер: Безумие на двоих", который попал в семь категорий. Другие заметные ленты, такие как "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", номинированы в шести категориях каждая. Эти киноленты подвергли жесткой критике из-за слабой режиссуры, посредственной актерской игры и неудачных сценариев.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт антипремии.
Список номинантов:
Худший фильм:
- "Бордерлендс"
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Худший актёр:
- Джек Блэк ("Дорогой Санта")
- Закари Ливай ("Гарольд и волшебные мелки")
- Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")
- Деннис Куэйд (Рейган)
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Худшая актриса:
- Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")
- Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
- Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион")
- Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
- Дженнифер Лопес ("Атлас")
Худший актер второго плана:
- Джек Блэк (только озвучка) ("Бордерлендс")
- Кевин Харт ("Бордерлендс")
- Шайа Лабаф (в женском образе) ("Мегалополис")
- Тахар Рахим ("Мадам Паутина")
- Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", "Тенистая земля", "Незнакомцы")
Худшая актриса второго плана:
- Ариана Дебос ("Аргайл: Супершпион" и "Крейвен-охотник")
- Лесли-Энн Даун (в роли Маргарет Тэтчер) ("Рейган")
- Эмма Робертс ("Мадам Паутина")
- Эми Шумер ("Без глазури")
- FKA twigs ("Ворон")
Худший режиссер:
- С. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина")
- Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
- Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")
- Элай Рот ("Бордерлендс")
- Джерри Сайнфелд ("Без глазури")
Худший экранный дуэт:
- Любые два раздражающих персонажа (особенно Джек Блэк) ("Бордерлендс")
- Любые два не смешных комедийных актера ("Без глазури")
- Весь актерский состав (Мегалополис)
- Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
- Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер (в роли Ронни и Нэнси) ("Рейган")
Худший сценарий:
- "Джокер: Безумие на двоих"
- "Крейвен-охотник"
- "Мадам Паутина"
- "Мегалополис"
- "Рейган"
Организаторы с юмором заявляют, что победители получат "статуэтку стоимостью 4,97 доллара, окрашенную из баллончика". Результаты будут объявлены 1 марта, накануне церемонии вручения премии "Оскар".
Ранее мы рассказывали, что впервые за более 25 лет украинский фильм попал в основной конкурс Берлинале.
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