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"Джокер-2", Хоакин Феникс и Леди Гага: все номинанты на антипремию "Золотая малина-2025"

Среда 22 января 2025 10:54
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"Джокер-2", Хоакин Феникс и Леди Гага: все номинанты на антипремию "Золотая малина-2025" Номинанты на "Золотую малину-2025" (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Организаторы антипремии "Золотая малина", которая ежегодно отмечает самые неудачные работы в мире кино, объявили список претендентов. Нынешним лидером по количеству номинаций стал фильм "Джокер: Безумие на двоих", который попал в семь категорий. Другие заметные ленты, такие как "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", номинированы в шести категориях каждая. Эти киноленты подвергли жесткой критике из-за слабой режиссуры, посредственной актерской игры и неудачных сценариев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт антипремии.

Список номинантов:

Худший фильм:

  • "Бордерлендс"
  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Мадам Паутина"

  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Худший актёр:

  • Джек Блэк ("Дорогой Санта")
  • Закари Ливай ("Гарольд и волшебные мелки")
  • Хоакин Феникс ("Джокер: Безумие на двоих")

  • Деннис Куэйд (Рейган)
  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худшая актриса:

  • Кейт Бланшетт ("Бордерлендс")
  • Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион")
  • Дакота Джонсон ("Мадам Паутина")
  • Дженнифер Лопес ("Атлас")

Худший актер второго плана:

  • Джек Блэк (только озвучка) ("Бордерлендс")
  • Кевин Харт ("Бордерлендс")
  • Шайа Лабаф (в женском образе) ("Мегалополис")
  • Тахар Рахим ("Мадам Паутина")
  • Джон Уайт ("Мегалополис", "Рейган", "Тенистая земля", "Незнакомцы")

Худшая актриса второго плана:

  • Ариана Дебос ("Аргайл: Супершпион" и "Крейвен-охотник")
  • Лесли-Энн Даун (в роли Маргарет Тэтчер) ("Рейган")
  • Эмма Робертс ("Мадам Паутина")
  • Эми Шумер ("Без глазури")
  • FKA twigs ("Ворон")

Худший режиссер:

  • С. Дж. Кларксон ("Мадам Паутина")
  • Фрэнсис Форд Коппола ("Мегалополис")
  • Тодд Филлипс ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Элай Рот ("Бордерлендс")

  • Джерри Сайнфелд ("Без глазури")

Худший экранный дуэт:

  • Любые два раздражающих персонажа (особенно Джек Блэк) ("Бордерлендс")
  • Любые два не смешных комедийных актера ("Без глазури")
  • Весь актерский состав (Мегалополис)
  • Хоакин Феникс и Леди Гага ("Джокер: Безумие на двоих")
  • Деннис Куэйд и Пенелопа Энн Миллер (в роли Ронни и Нэнси) ("Рейган")

Худший сценарий:

  • "Джокер: Безумие на двоих"
  • "Крейвен-охотник"

  • "Мадам Паутина"
  • "Мегалополис"
  • "Рейган"

Организаторы с юмором заявляют, что победители получат "статуэтку стоимостью 4,97 доллара, окрашенную из баллончика". Результаты будут объявлены 1 марта, накануне церемонии вручения премии "Оскар".

Ранее мы рассказывали, что впервые за более 25 лет украинский фильм попал в основной конкурс Берлинале.

Также мы писали, что фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA.

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