"Джокер-2", Хоакин Феникс и Леди Гага: все номинанты на антипремию "Золотая малина-2025"

Организаторы антипремии "Золотая малина", которая ежегодно отмечает самые неудачные работы в мире кино, объявили список претендентов. Нынешним лидером по количеству номинаций стал фильм "Джокер: Безумие на двоих", который попал в семь категорий. Другие заметные ленты, такие как "Бордерлендс", "Мадам Паутина", "Мегалополис" и "Рейган", номинированы в шести категориях каждая. Эти киноленты подвергли жесткой критике из-за слабой режиссуры, посредственной актерской игры и неудачных сценариев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт антипремии.

Организаторы с юмором заявляют, что победители получат "статуэтку стоимостью 4,97 доллара, окрашенную из баллончика". Результаты будут объявлены 1 марта, накануне церемонии вручения премии "Оскар".

Ранее мы рассказывали, что впервые за более 25 лет украинский фильм попал в основной конкурс Берлинале.

Также мы писали, что фильм о войне в Украине номинировали на кинопремию BAFTA.